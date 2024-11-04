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Большая украинская область под угрозой: у РФ есть новая цель наступления РФ в 2025 году

Россияне будут пытаться постепенно оккупировать всю территорию Запорожской области, как РФ уже вписала в свою конституцию

сегодня, 22:31
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Лиля Воробьева

Некоторые аналитики считают, что одна из целей российских военных — отодвинуть украинские силы от Запорожской АЭС, чтобы рычаг давления на переговорах. Однако, по словам военно-политического эксперта группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, переговоры не являются основным приоритетом России. Ее стратегической целью остается расширение оккупированных территорий и дальнейшее продвижение, о чем он сообщил в интервью "Главреду".

Большая украинская область под угрозой: у РФ есть новая цель наступления РФ в 2025 году

Наступление РФ в 2025 году (фото из открытых источников)

Коваленко объясняет, что российская тактика сосредотачивается на использовании доступных ресурсов в наиболее благоприятных местах, где условия разрешают максимально эффективно вести боевые действия. Российские войска выбирают направления, позволяющие охватить территории с разных сторон, чтобы блокировать населенные пункты или даже целые области.

"Не заметно, чтобы российские военные чрезмерно проникались Запорожской АЭС. Их настоящая цель — подготовиться к открытию Ореховского направления в 2025 году, а также занять позиции вблизи Гуляйполя. Именно на этом они сконцентрируют свои усилия, пытаясь восстановить контроль над этими территориями," эксперт.

По словам Коваленко, в ближайшее время можно ожидать, что Россия постепенно приступит к реализации плана поэтапного поглощения Запорожской области, которую она уже включила в свою конституцию как часть РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что г. купанты осуществляют большую переброску военных подразделений на Запорожье . О купационные власти в Запорожской области закрывают на движение дорогу из Бердянска в Токмак под предлогом перегона большой колонны тяжелой строительной техники. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



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Источник: https://glavred.net/interview/rossiya-budet-stremitsya-zahvatit-velikuyu-novoselku-chtoby-poyti-v-nastuplenie-na-dnepropetrovshchinu-kovalenko-10610597.html?_gl=1*1869wh6*_ga*MTgxOTgwNjYwOC4xNzI5NDk1Mzcy*_ga_DJ92DWMFMY*MTczMDcyMTM4MS41NC4xLjE3MzA3MjIwNjUu
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