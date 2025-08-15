Большая победа уже в руках Путина: стало известно о страшной ловушке РФ на переговорах в США

Несмотря на то, что переговоры между президентом США Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным, запланированные на 15 августа, могут не дать конкретного результата, сама встреча уже выгодна для Российской Федерации. Так считает кандидат политических наук, руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития Игорь Рейтерович, о чем заявил в интервью УНИАН.

Фото: из открытых источников

По его мнению, вне зависимости от содержания договоренностей или их отсутствия, сам факт официального диалога с лидером США является имиджевой победой для Путина.

"Как бы эта встреча не закончилась, для него (Путина – ред.) это уже плюс. Он не просто вышел из изоляции, а вышел сразу на уровень Соединенных Штатов… Он уже не изгнанник, что ищет страну, которая его примет, а политик, летящий в США в момент, когда казалось, что у него почти не осталось шансов".

В то же время, Рейтерович обратил внимание на политические риски, которые несет эта встреча для самого Дональда Трампа. По его убеждению, неудачный результат может обернуться серьезными репутационными потерями для американского политика.

"Если это будет тотальный провал, его свои же республиканцы, свои же медиа просто смешают с багульником. Кстати, как это уже было в 2018 году… тогда его разбили в пух и прах", – напомнил аналитик.

Однако возможность договориться с Путиным об урегулировании ситуации может дать Трампу шанс получить высшую международную награду.

"Если Трамп сможет достичь договоренности… он вполне может рассчитывать на Нобелевскую премию мира. Он сам на это надеется. А эти его ожидания, кстати, работают нам на пользу – ведь ради этого он попытается убедить Путина прекратить войну", – объяснил Рейтерович.

