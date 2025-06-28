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Большая колонна техники РФ на оккупированной территории: куда бросают резервные силы

Куда россияне перебрасывают резервные силы

28 июня 2025, 15:47
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Кречмаровская Наталия

Российские войска пытаются давить на фронте — чтобы хоть какое продвижение выдать за победу. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что под Покровском и Константиновкой россияне применяют тактику мясных штурмов. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что “россияне пробуют бросать новое мясо на Сумщину, но как-то мясо не очень хочет идти в посадки, усеянные труппами других россиян. По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями".

Большая колонна техники РФ на оккупированной территории: куда бросают резервные силы

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Вероятно именно под Покровск оккупанты перебрасывают дополнительные силы. Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что была зафиксирована большая колонна из Мариупольско-Бердянской агломерации на север области через Волноваху.

"Свыше 30 грузовиков маркированных "V" в сопровождении полиции и военной полиции. Что удивительно, вместе с гражданскими белыми грузовиками (сюрприз?) такими, которые мы фиксировали до того с военными номерами. Вероятно, россияне бросают резерв, который держали в лагерях подготовки на Приазовье на Покровское направление. Вполне совпадает с сообщением Сырского о самой горячей точке сейчас”, — рассказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Именно здесь оккупанты сосредоточили более 110 тыс. военных. Сырский назвал это направление самым горячим — в сутки происходит около 50 боеприкосновений. По словам Сырского, враг не оставляет попыток выйти к административной границе Донецкой области.




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Источник: https://t.me/andriyshTime/39507
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