Российские войска пытаются давить на фронте — чтобы хоть какое продвижение выдать за победу. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что под Покровском и Константиновкой россияне применяют тактику мясных штурмов. Руководитель ЦПД Андрей Коваленко рассказал, что “россияне пробуют бросать новое мясо на Сумщину, но как-то мясо не очень хочет идти в посадки, усеянные труппами других россиян. По фронту сложно, но планы россиян на ряде участков нашим воинам удается срывать профессиональными действиями и усилиями".

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Вероятно именно под Покровск оккупанты перебрасывают дополнительные силы. Руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал, что была зафиксирована большая колонна из Мариупольско-Бердянской агломерации на север области через Волноваху.

"Свыше 30 грузовиков маркированных "V" в сопровождении полиции и военной полиции. Что удивительно, вместе с гражданскими белыми грузовиками (сюрприз?) такими, которые мы фиксировали до того с военными номерами. Вероятно, россияне бросают резерв, который держали в лагерях подготовки на Приазовье на Покровское направление. Вполне совпадает с сообщением Сырского о самой горячей точке сейчас”, — рассказал он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации на Покровском направлении. Именно здесь оккупанты сосредоточили более 110 тыс. военных. Сырский назвал это направление самым горячим — в сутки происходит около 50 боеприкосновений. По словам Сырского, враг не оставляет попыток выйти к административной границе Донецкой области.



