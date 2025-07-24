"Больные на голову": Ермак отреагировал на удар РФ по Одессе после переговоров в Стамбуле

Россия нанесла очередной удар по Одессе, на этот раз атаковала исторический центр города, который находится под защитой ЮНЕСКО. Это произошло всего через несколько часов после того, как Москва на переговорах в Стамбуле отказалась от требования Украины о немедленном прекращении огня.

Россия атаковала Одессу

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак резко отреагировал на ночную атаку по Одессе, назвав действия РФ безумием без военной целесообразности.

"россияне, после отказа прекращать огонь, снова обстреляли гражданские города — в Одессе били по историческому центру. Никакой военной пользы от этих ударов они не получают, просто больные на голову", — написал Ермак в Telegram.

В результате атаки пострадали по меньшей мере четыре человека и домашняя кошка. По словам главы Одесской ОВА, под удар попали жилые дома, административное здание, заправка и рынок "Привоз". В результате попадания дрона сгорели два торговых павильона, повреждены фасады исторических зданий, выбиты окна, разбиты фонари и скамьи на Приморском бульваре. Этот район города входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, что 23 июля в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Киев настаивал на немедленном и безусловном прекращении огня, однако РФ проигнорировала это требование. Уже на следующую ночь российские дроны ударили по Одессе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский назвал немедленное условие, которое потребует Украина на переговорах с РФ в Стамбуле. Им оказалось прекращение огня.

Также "Комментарии" писали, что Одесса получила множество разрушений во время предварительной атаки РФ на город.