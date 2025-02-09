Более полусотни "Шахедов" атакуют Украину: какой курс БпЛА

Сейчас оккупанты атакуют Украину ударными дронами. В Воздушных силах сообщают о движении ударных БПЛА.

Воздушные силы Украины сообщают о многочисленных случаях появления вражеских беспилотников на востоке, юге и западе страны. В Харьковской области обнаружено движение ударных БпЛА, курс которых направлен на запад. Также над северными районами Житомирщины замечены движущиеся в том же направлении вражеские дроны. Сразу несколько БПЛА из Сумщины двигаются в Черниговскую область.

"Шахеды". Фото из открытых источников

Движение БпЛА по территории Украины

БПЛА в южной и восточной части Харьковщины, курс западный.

БПЛА в северной части Житомирщины, курс западный.

БПЛА по Сумщине, курсом на Черниговщину.

БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс юго-западный.

БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс южный.

Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область.

БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину

Несколько групп БПЛА в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговщины, курс западный.

БПЛА в центральной и южной частях Сумщины, курс западный.

БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

БПЛА в восточной части Полтавщины, курс западный.

БПЛА в северной и восточной части Кировоградщины, курс западный.

БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину — Кировоградщину.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские кафиры продолжают осуществлять ракетные атаки, но их масштабное применение происходит с меньшей интенсивностью, а следующая крупная ракетная кампания может состояться до завершения отопительного сезона.