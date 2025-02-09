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Более полусотни "Шахедов" атакуют Украину: какой курс БпЛА

Массированная атака по Украине

сегодня, 00:07
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Амбарцумян Анна

Сейчас оккупанты атакуют Украину ударными дронами. В Воздушных силах сообщают о движении ударных БПЛА.
Воздушные силы Украины сообщают о многочисленных случаях появления вражеских беспилотников на востоке, юге и западе страны. В Харьковской области обнаружено движение ударных БпЛА, курс которых направлен на запад. Также над северными районами Житомирщины замечены движущиеся в том же направлении вражеские дроны. Сразу несколько БПЛА из Сумщины двигаются в Черниговскую область.

Более полусотни "Шахедов" атакуют Украину: какой курс БпЛА

"Шахеды". Фото из открытых источников

Движение БпЛА по территории Украины

  • БПЛА в южной и восточной части Харьковщины, курс западный.

  • БПЛА в северной части Житомирщины, курс западный.

  • БПЛА по Сумщине, курсом на Черниговщину.

  • БПЛА в восточной части Днепропетровщины, курс юго-западный.

  • БПЛА на границе Харьковщины и Днепропетровщины, курс южный.

  • Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумскую область.

  • БпЛА из Херсона, курсом на Николаевщину

  • Несколько групп БПЛА в восточной/центральной/южной/северной частях Черниговщины, курс западный.

  • БПЛА в центральной и южной частях Сумщины, курс западный.

  • БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

  • БПЛА в восточной части Полтавщины, курс западный.

  • БПЛА в северной и восточной части Кировоградщины, курс западный.

  • БпЛА из Херсона курсом на Николаевщину — Кировоградщину.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские кафиры продолжают осуществлять ракетные атаки, но их масштабное применение происходит с меньшей интенсивностью, а следующая крупная ракетная кампания может состояться до завершения отопительного сезона.



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Источник: https://t.me/kpszsu/28357
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