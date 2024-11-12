Более десятка новых бригад для фронта: нардепка предлагает радикальную реформу ТЦК

Депутат Верховной Рады Юлия Яцик предложила кардинальную реформу в сфере военной службы: сформировать более 10 боевых бригад из действующих военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, такая инициатива позволит более эффективно использовать человеческие ресурсы и увеличить боеспособность украинской армии, особенно на передовой.

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Яцик отметила, что действующие сотрудники ТЦК имеют все необходимые навыки для выполнения боевых задач, и вместо поддерживающих функций их можно направить на активные операции. В то же время место ТЦК должны занять новые рекрутинговые центры, которые сосредоточятся на наборе и подготовке новых военнослужащих.

Министерство обороны уже рассматривает эту инициативу, и она может быть воплощена в жизнь в ближайшее время.

"Работники ТЦК уже военнослужащие, которые могут выполнять боевые задания. Из них можно создать несколько боеспособных подразделений", – отметила Яцик.

На вопрос ведущего о количестве военных в ТЦК, депутат уклонилась от ответа, отметив, что это информация для служебного пользования.

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