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Более десятка новых бригад для фронта: нардепка предлагает радикальную реформу ТЦК

"ТЦК на фронт": нардепка Яцик предлагает отправить военных комиссаров на передовую

сегодня, 13:15 comments1678
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Черновалова Кристина

Депутат Верховной Рады Юлия Яцик предложила кардинальную реформу в сфере военной службы: сформировать более 10 боевых бригад из действующих военнослужащих территориальных центров комплектования (ТЦК). По ее словам, такая инициатива позволит более эффективно использовать человеческие ресурсы и увеличить боеспособность украинской армии, особенно на передовой.

Более десятка новых бригад для фронта: нардепка предлагает радикальную реформу ТЦК

Нардеп Яцык предлагает отправить военных комиссаров на передовую

Яцик отметила, что действующие сотрудники ТЦК имеют все необходимые навыки для выполнения боевых задач, и вместо поддерживающих функций их можно направить на активные операции. В то же время место ТЦК должны занять новые рекрутинговые центры, которые сосредоточятся на наборе и подготовке новых военнослужащих.                              

Министерство обороны уже рассматривает эту инициативу, и она может быть воплощена в жизнь в ближайшее время.

"Работники ТЦК уже военнослужащие, которые могут выполнять боевые задания. Из них можно создать несколько боеспособных подразделений", – отметила Яцик.                                                                    

На вопрос ведущего о количестве военных в ТЦК, депутат уклонилась от ответа, отметив, что это информация для служебного пользования.

Ранее "Комментарии" писали, что в Украине начали мобилизовать мужчин с ВИЧ, открытой формой туберкулеза умственной отсталостью и проблемами со слухом. Об этом сообщил нардеп, член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки от партии "Слуга народа" Александр Федиенко.                                                    



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