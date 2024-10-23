Более 78% россиян поддерживают деятельность Путина, но хотят мира с Украиной

Недавний опрос общественного мнения в России показывает, что президент России Владимир Путин пользуется широкой поддержкой среди граждан России, хотя многие не согласны с некоторыми политиками Кремля, включая войну на Украине. Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW) со ссылкой на местные СМИ.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Российские оппозиционные издания Meduza и Current Time сообщили 22 октября, что они ознакомились с результатами недавнего опроса, проведенного независимой российской оппозиционной организацией по исследованию общественного мнения Chronicles в период с 10 по 17 сентября.

Опрос Chronicles показал, что 78% респондентов заявили, что они в целом одобряют деятельность Путина на посту президента России, но хотели бы, чтобы правительство уделяло приоритетное внимание вопросам, которые "прямо противоположны фактическим действиям" Путина, таким как внутренние социальные и экономические проблемы (83%), мирный договор с Украиной, включающий взаимные уступки (61%), и восстановление отношений с западными государствами (43%).

"Путин воздержался от перевода российской экономики на полностью военные рельсы, но российское правительство, тем не менее, в значительной степени сосредоточило федеральные расходы России на обороне и национальной безопасности вместо социальной политики.

Путин продемонстрировал, что он не заинтересован в согласии на российские уступки Украине, неоднократно указав, что он не заинтересован в переговорах, которые не приведут к полной капитуляции Украины, и даже требуя, чтобы украинские войска были выведены из районов восточной и южной Украины, которые в настоящее время не оккупированы российскими войсками.

Путин неоднократно пытался дистанцироваться от некомпетентных, коррумпированных и чрезмерно бюрократичных российских чиновников и пытался позиционировать себя как способного и заботливого лидера, который может быстро решать проблемы рядовых россиян, несмотря на тот факт, что он стоит за принятием решений, с которыми, по-видимому, не соглашается большая часть населения", – отмечают в ISW.