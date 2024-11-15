Более 500 ракет накопила РФ: сколько максимум может запустить враг по Украине

Россия не прекращает производство ракет, при этом долгое время оккупанты не устраивали массированных и комбинированных воздушных атак на территорию Украины. Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, сколько ракет могли накопить вражеские войска и сколько могут максимально запустить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".

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По данным эксперта враг производит баллистические ракеты "Искандер", "Кинжал" в общей сложности до 40-50 ракет в месяц. “Эта информация по состоянию на 18 июля. Возьмем часть июля, август, сентябрь, октябрь и ноябрь, это 150 ракет. Запас на тот момент составлял где-то столько же минимально. Хотя, кажется, по памяти, 190 ракет", — сообщил он.

При этом все ракеты не выпустят, однако до 300-350 ракет максимально у них есть. По словам Романенко, могут использовать до 200-250.

"Конечно, это будет не сиюминутный пуск. Но все равно — это лишь баллистика. А еще они выпускают Х-101 с таким примерно тем же темпом. То есть 40-50 ракет в месяц", — сказал он. (Около 150 штук, — ред.)

Что касается производства ракет "Кинжал" для МиГов-31, то темпы выпуска довольно столь непонятны. “ГУР говорит, что от двух до шести в месяц. Это слишком большая разница. Даже если в среднем принять 3 ракеты в месяц, то в налетах могут достаточно активно участвовать и тот десяток МИГ-31, которые россияне способны поднять в воздух одномоментно", — сказал он.

К тому же в европейской части у россиян есть до 20 бомбардировщиков в летном состоянии. "Ту95... Эскадрилью они способны поднять – это 9 самолетов. 9 самолетов, если возьмут по 4 ракеты Х-101, это одномоментно 36 ракет. Плюс МиГи, плюс баллистика. Это российские возможности по максимуму. Ну плюс, минимально они способны запустить , ну за ночь допускали до 150 "Шахедов", – подчеркнул аналитик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сегодня РФ применила ТУ-95, однако пуски ракет были имитационными.



