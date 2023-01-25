Более 50 млн гривен арестованных средств Greenfield задонатили на ВСУ

Передача арестованных активов российской компании прошла в рамках расследования уголовного дела с участием Подольской окружной прокуратуры города Киева. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Прокуратуры.

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"Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты российской федерации", — говорится в нем.





В сообщении отмечается, что деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования рассматривалась государственными органами на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 УК Украины).





По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих предприятий арестованы, а 52 милоиона гривен, размещенных на них, передано в пользу Вооруженных Сил Украины, добавили в ведомстве.





Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата Службы безопасности Украины.





В сообщении не указано название компании, счета которой конфисковали, но, по информации в СМИ, речь идет о ООО "Орими Украина" ("ТС Трейд"), которое выпускает в частности чай "Greenfield", "TESS", "Принцесса Гита", " Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", а также кофе "Jardin", "Piazza del Caffe" и "Жокей".

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