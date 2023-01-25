logo

BTC/USD

22560.67

ETH/USD

1542.56

LTC/USD

87.26

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

43.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Более 50 млн гривен арестованных средств Greenfield задонатили на ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 50 млн гривен арестованных средств Greenfield задонатили на ВСУ

Киевская прокуратура передала на нужды армии более 52 млн гривен арестованных средств российской чайной компании

сегодня, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Давиденко Евгения

Передача арестованных активов российской компании прошла в рамках расследования уголовного дела с участием Подольской окружной прокуратуры города Киева. Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на сообщение Прокуратуры.

Более 50 млн гривен арестованных средств Greenfield задонатили на ВСУ

Фото из открытых источников


"Следствием установлено, что в Киеве и на территории других регионов Украины осуществляют деятельность предприятия, которые занимаются производством и продажей чая. Конечными бенефициарными владельцами компаний являются резиденты российской федерации", — говорится в нем.


В сообщении отмечается, что деятельность этих компаний и подконтрольных им субъектов хозяйствования рассматривалась государственными органами на предмет причастности к финансированию действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоение имущества (ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 УК Украины).


По ходатайству окружной прокуратуры банковские счета этих предприятий арестованы, а 52 милоиона гривен, размещенных на них, передано в пользу Вооруженных Сил Украины, добавили в ведомстве.


Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по материалам Центрального аппарата Службы безопасности Украины.


В сообщении не указано название компании, счета которой конфисковали, но, по информации в СМИ, речь идет о ООО "Орими Украина" ("ТС Трейд"), которое выпускает в частности чай "Greenfield", "TESS", "Принцесса Гита", " Принцесса Канди", "Принцесса Нури" и "Принцесса Ява", а также кофе "Jardin", "Piazza del Caffe" и "Жокей".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!