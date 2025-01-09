Более 36 000 человек в Украине зарегистрировались в сервисе рекрутинга Резерв, - Минобороны

Более 36 тысяч украинцев воспользовались рекрутинговым сервисом в приложении для военнообязанных "Резерв". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Приложение Резерв+. Фото: 24 Канал

Известно, что больше пользователей программы подавали заявки на вакансии в штабах, транспортном обеспечении и подразделениях БПЛА.

"Рекрутинг стал важной составляющей экосистемы для военнообязанных, которую мы развиваем. Благодаря этому сервису у каждого есть возможность найти свое место в армии и максимально эффективно применить свои навыки", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Больше всего заявок поступило в следующие подразделения:

· 12-я бригада НГУ "Азов";

· 14-й отдельный полк БПАК;

· 13-я бригада "Хартия";

· силы логистики;

· спецподразделения СБУ.

Министерство обороны также отметило, что сервис предлагает самый большой выбор вакансий – в настоящее время доступно более 5 тысяч должностей.

Ранее в ведомстве сообщили, что с начала года более 700 человек обратились в рекрутинговые центры за консультациями по вступлению в Сил обороны.

В течение первой недели года рекрутинговые центры ВСУ посетили 717 граждан. По состоянию на январь центры предоставили 32736 консультаций, а 7329 человек зарегистрировались кандидатами на службу.

"Даже во время новогодних праздников граждане активно обращались в рекрутинговые центры, чтобы узнать больше об условиях поступления на военную службу. На сегодняшний день в центрах открыто более 10 000 вакансий в разных подразделениях", – отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Портал "Комментарии" уже сообщал, что Минобороны работает над тем, чтобы обеспечить военным возможность получить электронное направление на ВЛК через "Резерв". Такая возможность у них должна появиться до конца февраля этого года.