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Более 36 000 человек в Украине зарегистрировались в сервисе рекрутинга Резерв, - Минобороны

По статистике больше пользователей программы подавали заявки на вакансии в штабах, транспортном обеспечении и подразделениях БПЛА.

9 января 2025, 17:20
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Клименко Елена

Более 36 тысяч украинцев воспользовались рекрутинговым сервисом в приложении для военнообязанных "Резерв". Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Более 36 000 человек в Украине зарегистрировались в сервисе рекрутинга Резерв, - Минобороны

Приложение Резерв+. Фото: 24 Канал

Известно, что больше пользователей программы подавали заявки на вакансии в штабах, транспортном обеспечении и подразделениях БПЛА.

"Рекрутинг стал важной составляющей экосистемы для военнообязанных, которую мы развиваем. Благодаря этому сервису у каждого есть возможность найти свое место в армии и максимально эффективно применить свои навыки", – отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Больше всего заявок поступило в следующие подразделения:

·           12-я бригада НГУ "Азов";

·           14-й отдельный полк БПАК;

·           13-я бригада "Хартия";

·            силы логистики;

·           спецподразделения СБУ.

Министерство обороны также отметило, что сервис предлагает самый большой выбор вакансий – в настоящее время доступно более 5 тысяч должностей.

Ранее в ведомстве сообщили, что с начала года более 700 человек обратились в рекрутинговые центры за консультациями по вступлению в Сил обороны.

В течение первой недели года рекрутинговые центры ВСУ посетили 717 граждан. По состоянию на январь центры предоставили 32736 консультаций, а 7329 человек зарегистрировались кандидатами на службу.

"Даже во время новогодних праздников граждане активно обращались в рекрутинговые центры, чтобы узнать больше об условиях поступления на военную службу. На сегодняшний день в центрах открыто более 10 000 вакансий в разных подразделениях", – отметил заместитель министра обороны Сергей Мельник.

Портал "Комментарии" уже сообщал, что Минобороны работает над тем, чтобы обеспечить военным возможность получить электронное направление на ВЛК через "Резерв". Такая возможность у них должна появиться до конца февраля этого года.



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Источник: https://mod.gov.ua/news/ponad-36-000-ukrayincziv-skoristalisya-servisom-rekrutingu-u-rezerv
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