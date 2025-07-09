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Более 1000 дронов за раз: на Западе сделали жуткий прогноз по атакам РФ на осень

NYT предупреждает, что осенью возможны массированные атаки в 1000 «Шахедов» за раз.

9 июля 2025, 22:51
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Лиля Воробьева

Российская Федерация активно увеличивает производственные мощности в целях серийного изготовления одноразовых взрывных дронов, и еженедельно фиксируются новые рекорды их массового запуска в ночное время. Об этом сообщает The New York Times.

Более 1000 дронов за раз: на Западе сделали жуткий прогноз по атакам РФ на осень

Атака Шахедов РФ на Украину (фото из открытых источников)

Как отмечается в материале, большинство атак сопровождаются резким ростом количества использованных дронов — на десятки или даже больше. Нападение в среду, 9 июля, стало самым масштабным по количеству дронов и ракет, выпущенных в течение одной ночи с начала полномасштабного вторжения.

Согласно информации Воздушных сил Украины, в тот день Россия осуществила запуск 728 взрывных беспилотников и ложных целей. Это на 189 больше, чем предыдущий рекорд в 539 дронов, зафиксированный в пятницу.

"С наращиванием производственных мощностей российской промышленности аналитики предполагают, что уже осенью Россия будет регулярно выпускать более 1000 беспилотников за один удар", — говорится в публикации.

Издание также отмечает, что некоторые удары по Западной Украине, по мнению аналитиков, могут преследовать цель перехвата западного вооружения на пути из Польши или уничтожение складов и аэродромов.

Среди самых больших угроз для Украины — дешевые дроны массового производства. В то же время ракеты "Кинжал" имеют важное значение для Москвы с геополитической точки зрения. Единственной системой противовоздушной обороны в арсенале Украины, способной перехватить их, остаются американские комплексы "Петриот". И хотя Киев может приобретать европейские альтернативы другим видам оружия, поставки "Петриотов" зависят исключительно от позиции администрации Трампа.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что во время недавнего телефонного разговора с президентом Украины Дональд Трамп якобы пообещал предоставить лишь 10 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса Patriot. Если эта информация подтвердится, это будет выглядеть как издевательство – об этом пишет The Times, ссылаясь на оценки украинских военных.

В материале представлена общая картина последних событий. В частности, упоминается, что всего за одну ночь Россия совершила по Украине атаку с применением 740 воздушных средств поражения, среди которых было 7 крылатых и 6 баллистических ракет. Это произошло на фоне остановки американской военной помощи. По данным The Times, даже груз из 40 ракет для систем Patriot, который уже был в пути, был возвращен обратно.



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Источник: https://www.nytimes.com/2025/07/09/world/europe/russia-ukraine-attack-weapons-trump-putin.html
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