Бои за Торецк: враг готовит атаку на ключевой рубеж обороны

Рубрики
МЕНЮ
Марьян Ощановский
Российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", являющуюся важным оборонительным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной".
РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников
Он сообщил, что враг также "цепляется" за Щербиновку, где сейчас идет жесткий натиск с двух сторон, который ВСУ в настоящее время удается сдерживать.
В Часом Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.
Новости