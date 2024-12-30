Бои за Торецк: враг готовит атаку на ключевой рубеж обороны

Российские захватчики готовятся к наступлению на шахту "Торецкая", являющуюся важным оборонительным рубежом в городе, сообщил военный с позывным "Мучной".

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"Сейчас враг готовится к попытке атаковать и завладеть шахтой "Торецкая". После потери этого рубежа обороны нам придется отходить с северных окрестностей и на этом все закончится", — рассказал "Мучной".

Он сообщил, что враг также "цепляется" за Щербиновку, где сейчас идет жесткий натиск с двух сторон, который ВСУ в настоящее время удается сдерживать.

В Часом Яру, по словам военного, россияне контролируют железнодорожный вокзал.

"Если враг усугубит давление на юг, ситуация усложнится для украинских бойцов, которые держат центральную часть города. После этого мы сможем держать только южную часть города. Надо срочно усиливать оборону и делать все для того, чтобы противник не зацепился зубами, потому потом будет поздно что-то делать", — добавил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины пытаются помешать российским войскам организовать наступление на Запорожье. Именно поэтому, считает издание Forbes, 27 декабря ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по группе российских офицеров, собравшуюся на полевое совещание вдоль дороги возле города Токмак в Запорожской области. По информации издания, 15 декабря украинское разведывательное управление и командование специальных операций также могли отправить диверсантов, чтобы взорвать важную железную дорогу через Токмак.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что военный паблик Deep State опроверг информацию о захвате российской армией города Курахово на юге Донецкой области. "Информация о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях города, хотя тенденции неутешительны", — говорится в сообщении Deep State. Кроме того, по информации паблика, противник продвинулся в городской застройке Торецка.