Российские захватчики кое-где уже вышли на окраины города Торец Донецкой области, хотя и не всюду им удалось закрепиться, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс".

РФ наступает в Торецке. Фото из открытых источников

"Россияне продвинулись в Торецке на северо-запад. В некоторых районах они фактически вышли на границу города. В северной части города — серая зона, где россияне бегают и умирают, но не могут закрепиться", — рассказал военный "Алекс“.

По словам офицера ВСУ, незначительную часть Торецка на юге продолжают удерживать Силы обороны, но "неизвестно, насколько вообще целесообразно будет держать эти клочки города".

Он добавил, что город Константиновка уже должен быть готов к обороне от наступления россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, то отказ от американских рычагов влияния через сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перестроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.