Бои за Суджу продолжаются: способны ли ВСУ удержаться на Курщине

Российские войска зашли в город Суджа Курской области, где продолжаются бои с ВСУ, рассказал секретарь оборонного комитета ВРУ Роман Костенко.

РФ наступает на Курскую область. Фото из открытых источников

"Разговаривал с находящимися там бойцами. Они не подтверждают нашего полного выхода из Суджи. Есть информация, что россияне зашли в определенную часть города. Продолжаются бои. Россияне контролируют определенную территорию, которая за рекой находится. Но нет информации о том, что наши полностью вышли из Суджи", — сообщил Роман Костенко.

Нардеп подчеркнул, что ситуация в Курщине сложная, поскольку россияне продолжают штурмовые действия. По его словам, украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, задействуя резервы.

Костенко также сообщил, что враг на некоторых участках зашел на территорию Сумской области, чтобы перерезать логистику ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США заявил, что планирует на этой неделе поговорить с главой России Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, он планирует позвонить главе Кремля, поскольку "для танго нужны двое". При этом он заявил, что разговор с Путиным может состояться уже на этой неделе. Президент США сказал, что надеется на полное прекращение огня между Россией и Украиной уже в ближайшие дни. Он отметил, что представители США и России проведут контакты в ближайшее время.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что после переговоров в Саудовской Аравии украинской и американской делегаций США возобновили предоставление Украине военной помощи, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса. "Имею подтверждение, что помощь от США возобновлена. Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!", — написал Павел Палиса. Как известно, в Саудовской Аравии Украина согласилась на 30-дневную остановку огня при условии, если на перемирие согласится российская сторона.