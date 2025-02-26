Бои за Курскую область: у россиян есть преимущества

Российские войска недавно продвинулись в Курскской области. Бои продолжались северо-западнее Суджи возле Погребков, Орловки, Новой Сорочины, Старой Сорочины и Лебедевки. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию аналитиков Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Геолокационные кадры, опубликованные 25 февраля, показывают, что российские силы недавно продвинулись в центре Погребков.

Также российские пропагандисты утверждали, что оккупанты захватили Погребки, Орловку и Новую Сорочину и продвинулись вблизи Марьевки (восточнее Погребков) и Куриловки (южнее Суджи).

Отмечается, что подразделения 810 российской морской пехотной бригады (Черноморский флот), как сообщается, действуют в Курской области; подразделения 34-й мотострелковой бригады (49-й общевойсковой армии (ОГА) Южного ВО (ПВО)) и 9-го мотострелкового полка (18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса (АК) Ленинградского ПО (ЛВО)), как сообщается, действуют поблизости; сообщается, что в Новой Сорочине действуют подразделения 22-й бригады спецназа (Главное управление Генштаба России [ГРУ]); и подразделения 119-го воздушно-десантного (ВДВ) полка (106-я дивизия ВДВ), как сообщается, действуют вблизи Свердликова (к северо-западу от Суджи).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские войска атаковали у международной границы на северо-востоке Сумской области возле Журавки; северо-западнее Суджи в районе Свердликово, Лебедевки, Никольского, Малой Локни, Погребки; и юго-восточнее Суджи в районе Черкасской Конопельки и Фанасеевки. Связанный с Кремлем российский военкор заявил 24 февраля, что украинские силы совершили контратаку вдоль дороги H-07 Юнаковка-Суджа.