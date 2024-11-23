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Бои за Курахово: враг имеет значительные успехи

Противник продвинулся в направлении города

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".

Бои за Курахово: враг имеет значительные успехи

РФ наступает в сторону Курахово. Фото из открытых источников

"К сожалению, на Кураховском направлении Антоновка и Екатериновка фактически полностью заняты врагом. Также россияне поджимают наши силы на флангах", – рассказал военный "Алекс".

Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне совершали штурмы, использовав семь единиц техники и десантников.

"Скорее всего, это начало плана, чтобы выйти на рубежи для обхода Великой Новоселки, поскольку недавно противник активизировался в районе Раздольного", — сообщил военный.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов По словам военного, наступление россиян провалилось, и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона Две МТ-ЛБ и одну БМП сожгли 4 из 20 россиян и были уничтожены нашей пехотой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию, вот ответ на вопрос, чем должны заниматься сегодня гражданские граждане.



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Источник: https://t.me/officer_alex33/4265
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