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Марьян Ощановский
Российские захватчики за последние сутки существенно продвинулись на Кураховском направлении, сообщил офицер ВСУ с позывным "Алекс".
РФ наступает в сторону Курахово. Фото из открытых источников
Офицер ВСУ также рассказал, что на направлении Великой Новоселки 22 ноября россияне совершали штурмы, использовав семь единиц техники и десантников.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики 21 ноября попытались штурмовать украинские позиции в городе Волчанск Харьковской области, сообщил командир взвода 24-й Отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов По словам военного, наступление россиян провалилось, и личного состава. "Россияне покинули танк после первого прилета FPV-дрона Две МТ-ЛБ и одну БМП сожгли 4 из 20 россиян и были уничтожены нашей пехотой.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что, чтобы победить Россию, украинское общество должно не надеяться на США и европейских союзников, а лично проявлять большую активность в обороне страны и противостоянии коррупции, заявил командир Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. добавил, что не надежды на кого-то, а реальная работа внутри государства, учитывая настоящую, а не желаемую ситуацию, вот ответ на вопрос, чем должны заниматься сегодня гражданские граждане.
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