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Марьян Ощановский
В Волчанске Харьковской области подразделения ВСУ и оккупационных российских войск иногда противостоят друг другу даже в многоэтажках, рассказал спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.
В Харьковской области продолжаются бои с россиянами. Фото из открытых источников
Он сообщил, что в Волчанске украинские военные дерутся с оккупантами не только за каждую улицу и дом, но даже внутри многоэтажных построек.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Победа Трампа может покинуть Европу в затруднительном положении, пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник.
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