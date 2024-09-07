"Бои ведутся даже в домах": в ВСУ рассказали об обороне Волчанска

В Волчанске Харьковской области подразделения ВСУ и оккупационных российских войск иногда противостоят друг другу даже в многоэтажках, рассказал спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев.

В Харьковской области продолжаются бои с россиянами. Фото из открытых источников

Он сообщил, что в Волчанске украинские военные дерутся с оккупантами не только за каждую улицу и дом, но даже внутри многоэтажных построек.

"В городской застройке Волчанска они применяют тактику "просачивания". Они осуществляют одиночные перемещения между домами, собираются в какой-то определенной локации в штурмовую группу и уже ею пытаются захватить и удержать здание, ожидая подкрепления. Бывает так, что и их, и наши подразделения находятся в одном сооружении – кто-то в подвале, кто-то на высших этажах, пытаясь вытеснить друг друга. Таких тактических эпизодов множество", — рассказал Виталий Саранцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении, несмотря на заявления Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, сообщил офицер ВСУ Николай Мельник. "Главком и Верховный сообщили, что на Покровском направлении — стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина. Россияне продолжают продвигаться. Как я и отмечал, у россиян нет сил для одновременного наступления на Покровск, Селидово и Кураховку, поэтому они выбрали один приоритет и проламывают нашу оборону. Все достаточно логично, ведь это позволит окружить группу подразделений, держащих оборону между Невельском и рекой Волчи", — подчеркнул он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Европе может наступить кризис масштаба Второй мировой войны, если победу на президентских выборах в США одержит Дональд Трамп. Победа Трампа может покинуть Европу в затруднительном положении, пишут в материале для Foreign Policy Филлипс О'Брайен, профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс, и Эдвард Стрингер, маршал авиации Королевских ВВС в отставке и старший научный сотрудник.

