Курская операция, которая продолжалась успешно до начала сентября и позволила ВСУ расширить контролируемую территорию, фактически фактически остановилась, сообщил в эфире "Общественного" военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Бои в Курской области

"Это действительно было успешно, когда мы расширили территорию влияния на эту область. На пике эта площадь достигала 900 кв км. По состоянию на данный момент это 611 кв км, согласно данным аналитиков ДипСтейт, но по факту мы не знаем, какая территория. 30% мы территорию там потеряли из той, что контролировали раньше. А цена за эту операцию — очень большая", — подчеркнул Ступак.

Он отметил, что операция обернулась для Украины значительными потерями как в человеческих ресурсах, так и в технике. По его словам, западные аналитики подсчитали, что за три месяца сделки мы потеряли около 300 единиц разнообразной техники, в том числе пикапы, багги и тяжелое оборудование — примерно по 100 единиц ежемесячно.

По мнению Ступака, первая фаза сделки была успешной, ведь позволила разрушить планы Кремля, пополнить обменный фонд и продемонстрировать миру слабость российской обороны. Однако сейчас операция остановилась, и аналитик не видит дальнейшего военного разрешения в этом направлении. Ступак подчеркнул, что на пике сделки можно было символически завершить ее, достигнув основных целей.

"Однако вместо этого мы остаемся там без четкой цели", — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что Украина удерживает позиции в Курской области, но теряет стратегически важные восточные города, например Покровскую агломерацию, где до войны проживало 100 тысяч человек, тогда как в Судже, на Курщине, — всего 5 тысяч.

По его словам, украинские военные на юге и востоке испытывают нехватку боеприпасов и тяжелой техники, ведь приоритет отдан Курской области. Ступак считает, что сейчас целесообразнее было бы выйти из Курской области.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам главкома Сырского, за три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряла более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.



