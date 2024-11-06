Бои в Курской области: в Украине указали на веские причины, почему нужно выводить оттуда ВСУ

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Курская операция, которая продолжалась успешно до начала сентября и позволила ВСУ расширить контролируемую территорию, фактически фактически остановилась, сообщил в эфире "Общественного" военный аналитик и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.
Бои в Курской области
Он отметил, что операция обернулась для Украины значительными потерями как в человеческих ресурсах, так и в технике. По его словам, западные аналитики подсчитали, что за три месяца сделки мы потеряли около 300 единиц разнообразной техники, в том числе пикапы, багги и тяжелое оборудование — примерно по 100 единиц ежемесячно.
По мнению Ступака, первая фаза сделки была успешной, ведь позволила разрушить планы Кремля, пополнить обменный фонд и продемонстрировать миру слабость российской обороны. Однако сейчас операция остановилась, и аналитик не видит дальнейшего военного разрешения в этом направлении. Ступак подчеркнул, что на пике сделки можно было символически завершить ее, достигнув основных целей.
Он также обратил внимание, что Украина удерживает позиции в Курской области, но теряет стратегически важные восточные города, например Покровскую агломерацию, где до войны проживало 100 тысяч человек, тогда как в Судже, на Курщине, — всего 5 тысяч.
По его словам, украинские военные на юге и востоке испытывают нехватку боеприпасов и тяжелой техники, ведь приоритет отдан Курской области. Ступак считает, что сейчас целесообразнее было бы выйти из Курской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по словам главкома Сырского, за три месяца операции ВСУ в Курской области Россия на этом направлении потеряла более 20 тысяч военных убитыми и ранеными.
Новости