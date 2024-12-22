Бои в Курской области продолжаются: кто имеет преимущество на поле боя

Российские войска недавно продвинулись в рамках украинского выступления в Курской области на фоне продолжения наступательных операций 21 декабря. Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 декабря, показывают, что российские войска продвинулись к юго-восточным окрестностям Дарьино и северным окрестностям Кругленького (оба юго-восточнее Коренево). Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 20 декабря, показывают, что части российской 76-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) продвигались в поле к востоку от Новоивановки во время механизированного штурма размером во взвод. Российский военкор утверждал, что русские войска продвигаются юго-восточнее Коренево в неопределенной лесной зоне в направлении Викторовки, Новоивановки и Леонидово. Сообщается, что украинские силы контратаковали в направлении Погребков (юго-западнее Суджи) и восточнее Дарьино. Другой российский военкор утверждал, что 20 декабря российские силы продвинулись к северу от Кругленького в неопределенном районе на 1,5 километра в глубину, и утверждал, что российские войска продвинулись в неопределенном районе 5,5 километров в ширину и 3 километра в глубь возле Кругленького 16 декабря. Однако ISW не нашел визуального подтверждения этих утверждений.

21 декабря связанный с Кремлем российский военкор заявил, что оккупанты ликвидировали ячейку украинских войск к северо-востоку от Малой Локни (к северу от Суджи) и что украинские подразделения отступили на холмы к востоку от населенного пункта. Пропагандист заявил, что украинские силы контратакуют и наносят дальние удары по военным объектам в Курской области. Российские военкоры утверждали, что захватчики атакуют вблизи Новоивановки, Черкасского Поречья (к северо-востоку от Суджи) и Черкасской Конопельки (юго-восточнее Суджи) и очищают Русское Поречье (к северо-востоку от Суджи).

Украинские официальные лица продолжают сообщать об участии северокорейских войск в боевых действиях Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский 20 декабря заявил, что российское военное командование пытается скрыть дислокацию северокорейских военных в Курской области, неправильно квалифицируя граждан Северной Кореи как представителей разных этнических групп, проживающих в сибирском и дальневосточном регионах России.

Украинская бригада, действовавшая в Курской области, сообщила, что российское военное командование перебрасывает свежепризванных "наемников" в штурмовые подразделения на неопределенном участке фронта, предположительно, в Курской области. Бригада также отметила, что эти "наемники" могут быть северокорейскими силами, но бригада не подтвердила участие северокорейских сил и сообщила об обнаружении паспортов, в которых местом происхождения наемников является российская Республика Тува. Отдельное украинское подразделение, действующее в Курской области, опубликовало кадры, на которых видно, как украинские силы наносят удары по якобы северокорейским войскам, действующим в области. Однако ISW не может подтвердить достоверность этих сообщений о северокорейских солдатах.

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