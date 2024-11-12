Российские войска могут готовиться к масштабному наступлению в Запорожской области, в частности, с намерением атаковать Запорожье, сообщает The Economist. со ссылкой на источники в украинской разведке. По данным издания, в этом направлении уже продолжаются активные боевые действия.

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

Издание отмечает, что российский президент Владимир Путин имеет инициативу на фронте. предполагают, что Россия вряд ли остановит наступление, пока не завершатся несколько ключевых боев.

Кроме того, речь идет о возможном наступлении российских войск возле города Курахово в Донецкой области. По информации издания, российские силы здесь значительно превосходят украинские — соотношение сил составляет около шести к одному, что делает отступление украинских войск вероятным в ближайшее время. В материале также упоминается ситуация в Курской области, где, как отмечает The Economist, Украина в настоящее время находится в меньшинстве.

"Украина отстает в оккупированной ею Курской области. Откуда Россия пытается вытеснить украинских солдат с помощью тысяч северокорейских войск", — говорится в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали об угрозе наступления РФ на Запорожье. Аналитический портал DeepState прокомментировал сообщения в СМИ, которые утверждают о вероятной подготовке масштабного наступления российских войск в Запорожской области. Эксперты отметили, что такие сообщения часто объединяют разные темы, которые не имеют между собой прямой связи. Они выделили три ключевых аспекта: вероятное наступление на Запорожье, возможный подрыв дамбы, а также упоминание о Гуляйполе и географические неточности.