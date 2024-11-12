Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Российские войска могут готовиться к масштабному наступлению в Запорожской области, в частности, с намерением атаковать Запорожье, сообщает The Economist. со ссылкой на источники в украинской разведке. По данным издания, в этом направлении уже продолжаются активные боевые действия.
Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)
Издание отмечает, что российский президент Владимир Путин имеет инициативу на фронте. предполагают, что Россия вряд ли остановит наступление, пока не завершатся несколько ключевых боев.
"Украина отстает в оккупированной ею Курской области. Откуда Россия пытается вытеснить украинских солдат с помощью тысяч северокорейских войск", — говорится в материале.
Напомним, что "Комментарии" писали об угрозе наступления РФ на Запорожье. Аналитический портал DeepState прокомментировал сообщения в СМИ, которые утверждают о вероятной подготовке масштабного наступления российских войск в Запорожской области. Эксперты отметили, что такие сообщения часто объединяют разные темы, которые не имеют между собой прямой связи. Они выделили три ключевых аспекта: вероятное наступление на Запорожье, возможный подрыв дамбы, а также упоминание о Гуляйполе и географические неточности.
Новости