Бои очень интенсивные: каких специалистов отправят в зону боевых действий в первую очередь

Военные продолжают защищать территорию Украины – боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью. В связи с этим стабилизационные медицинские пункты подразделений решили усилить профессиональным медицинским персоналом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.



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“С целью максимального сохранения жизни украинских военнослужащих Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины принято решение усилить профессиональным медицинским персоналом медицинские службы, оказывающие медицинскую помощь нашим раненым воинам в зоне боевых действий. В частности, стабилизационные пункты воинских частей и подразделений. Для этого будет привлечен медицинский персонал из учреждений здравоохранения (госпитального звена) Медицинских сил Вооруженных Сил Украины”. – объяснили в Генштабе.

Отмечается, что военных медиков не "переводят в пехоту" — они и дальше будут работать по своей непосредственной специальности. Усиление частей будет происходить по запросу командиров боевых воинских частей.

“Поскольку боевые действия сейчас характеризуются высокой интенсивностью, в боевых частях есть потребность в таких специалистах. Боевые бригады и дальше будут усиливаться профессиональным медицинским персоналом для сохранения жизни и здоровья наших защитников и защитниц”, — отметили в Генштабе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, если военнообязанный нарушил законодательство в части военного учета, его принудительно доставляют в ТЦК. Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что изменится в вопросе военного учета и доставки мужчин в ТЦК.

