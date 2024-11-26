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Бои на Харьковщине: враг атакует, но без успеха

Россияне атакуют как на технике, так и пехотой

сегодня, 22:11
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Марьян Ощановский

Российские захватчики усилили атаки в Харьковской области, однако безуспешно, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Бои на Харьковщине: враг атакует, но без успеха

РФ атакует в Харьковской области. Фото из открытых источников

"В полосе каждого батальона Третьей штурмовой бригады на Харьковщине каждый день проходят штурмы наших позиций. Несмотря на отсутствие успеха, россияне не оставляют попыток. При этом враг использует разную тактику и средства — на мотоциклах, гольфкарах, технике или пешком. Наблюдали, как около 40 россиян просто бежали друг за другом. Они могут себе позволить по несколько таких штурмов в сутки", – рассказал Максим Жорин.

Офицер ВСУ сообщил, что подразделения бригады не только отбивают штурмы противника, но и проводят контрнаступательные действия. По его словам, 3-я рота 2-го мехбата Третьей штурмовой зачистила населенный пункт Копанки, выбив оттуда россиян и пленив группу россиян.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в декабре может состояться встреча на самом высоком уровне Контактной группы по обороне Украины, сообщил руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фрейдинг. "Надеюсь, что в декабре состоится встреча в формате "Рамштайн" с уходящей в отставку администрацией Джо Байдена. Существует дискуссия, на каком уровне может состояться эта встреча — на уровне лидеров или на уровне министров обороны", — рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский рубль продолжает стремительно ослабевать на Московской бирже после ужесточения американских финансовых санкций, под которые попали 50 российских банков. На торгах курс юаня к рублю второй день установил рекорд с марта 2022 года. Прибавив почти 3% за несколько часов биржевой сессии, юань добрался до отметки 14,49 рубля, а с начала ноября подорожал на 7%.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5467
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