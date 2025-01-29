Бои идут до сих пор: в ВСУ сделали новое заявление о ситуации в Великой Новоселке

Бои за Большую Новоселку продолжаются, и сейчас нельзя утверждать, что российские оккупанты полностью захватили населенный пункт. Вероятнее всего, продвижение противника на этом участке фронта будет остановлено, поскольку у него отсутствуют возможности для форсирования реки. Иван Секач, ведущий боевые действия за этот населенный пункт.

Бои за Большую Новоселку (фото из открытых источников)

Вместе он заявил, что бои продолжаются, а информация DeepState не соответствует действительности.

"Пока я не могу подтвердить то, что там утверждает DeepState. Бои за Большую Новоселку продолжаются, и стрелковые, и пехотные, артиллерия и все", – отметил Секач.

По его словам, враг имеет численное преимущество, а украинские подразделения сталкиваются с трудностями, поскольку специализируются на боях в открытой местности, а не в городской застройке, однако военные адаптируются к новым условиям.

Секач также обратил внимание, что через населенный пункт протекает река, создающая логистические проблемы для обеих сторон.

"Противник пока не думает о плацдарме. Скорее всего, на этом участке фронта, именно в Великой Новоселке, будет остановлено наступление противника", – пояснил он и подчеркнул, что для пересечения реки оккупантам необходимо значительное преимущество в силах и проведение специальной операции.

В то же время аналитики отмечают, что российские войска давно закрепились в районе реки Кашлагач, спокойно передвигаются по центру поселка и даже запускают салюты.

"Такого мы еще нигде не видели, чтобы враг столь безнаказанно вел себя", – говорится в сообщении.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после отступления ВСУ из Великой Новоселки Украине было сложно удерживать Большую Новоселку из-за давления противника на фланги и угрозу линиям поставки. во время эфира на Радио NV.

По его словам, Великая Новоселка является важным укрепрайоном, который украинские силы удерживали еще с 2014 года. значимость Великой Новоселки связана с ее расположением на стика трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой.