Боевая готовность очень высока: стала известна правда о ракетных комплексах РФ

Техническое состояние всех русских ракетных комплексов остается на высоком уровне. В частности, у ракетных комплексов ОС (отдельных стартов) чрезвычайно высокая боевая готовность — запуск возможен буквально за 30 секунд. Об этом заявил ветеран ракетных войск стратегического назначения, а также исполняющий обязанности начальника отдела контроля за ядерным разоружением Украины Центра верификации ВСУ Николай Стельмах.

Ракетный удар

По его информации, несколько более низкая готовность наблюдается у грунтовых ракетных комплексов, однако их техническое состояние также остается высоким. Это касается, в частности, тех комплексов, которые развернуты в традиционных районах ракетных дивизий.

Что касается ракеты "Орешник", то, как говорит Стельмах, ее состояние предусмотреть сложно, ведь она не является серийной. По его словам, после изготовления на Воткинском заводе и запуска в Волгограде ракета долгое время находилась на хранении в Капустином Яру.

"Для пуска по Днепру они ее собирали, будем говорить так, из дерьма и палок. Потому что касается "Орешника", не знаю, что сказать о ее боевой готовности, но боевая готовность ракет комплексов, стоящих на боевом дежурстве, очень высока. Проводятся дистанционные периодические проверки, проводятся регламенты, проводятся сезонные технические обслуживания. Поверьте мне, они находятся в очень высокой степени готовности", — добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия закрыла воздушное пространство на 12-13 мая над полигоном Капустин Яр, откуда производят запуски ракеты "Орешник". При этом есть прогнозы, что РФ готовит массированную ракетную атаку по Украине перед переговорами в Стамбуле.



