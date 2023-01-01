Боец "Азова" усыновит 8 детей, родители которых взорвались на мине

24-летний военнослужащий принял решение усыновить восьмерых детей, папа и мама которых погибли, взорвавшись на мине в Житомирской области. Об этом сообщают "Факты".

24-летний военный решил усыновить восьмерых детей (фото из открытых источников)

Молодой боец из "Азова" хорошо знаком с многодетной семьей. Он молодой дядя и имеет восьмерых племянников, погибший отец детей был ему родным братом. Военнослужащий сам родом из многодетной семьи. Володя рос в семье, где воспитывалось десять детей, его братьев и сестер, потому реально знает все проблемы многодетных семей.

"Нам Владимир признался, что не думал ни секунды, чтобы стать фактически отцом для своих восьми племянников и племянниц, самой молодой из которых, Маше, всего два месяца", — говорят представители Олевской общины о поступке своего земляка.

Мужественный азовец говорит, что племянники слушают и любят его, как отца. Когда в деревне похоронили их папу и маму, они согласились, что останутся с ним.

До этого времени военнослужащий еще не состоял в официальном браке. Однако у него есть невеста, и они уже собирались жениться. А тут случилась такая беда в семье. Будущая жена одобряет поступок своего избранника.

Глава этой житомирской семьи и его жена, воспитывавшие восемь детей, 7 декабря в обед ехали в свой дом из другого населенного пункта, когда их бус наехал на мину. 32-летняя Мария и 38-летний Петр погибли мгновенно. Малейшего шанса уцелеть не было. Взрыв был такой силы, что микроавтобус разнесло в клочья.

Важно, что молодой житель Житомирщины, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, хотел идти в ряды ВСУ добровольцем, однако ему отказали. Представители военкомата сказали, что у него не хватает опыта.

Но он оказался упорным, Владимира взяли в полк "Азов". Там он проходил службу, имея позывной "Волк" в Донецком регионе.

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