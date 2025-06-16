Блокировка связи во время воздушных тревог: поддерживают ли украинцы

В Верховной Раде обсуждается возможность технического ограничения мобильной связи в зонах активности вражеских дронов или во время воздушных тревог, как способ дополнительной защиты от российских беспилотников. Исследование Active Group показало, как к такому решению относятся украинцы.

Блокировка связи. Фото из открытых источников

Согласно результатам опроса Active Group, 13,3% украинцев считают блокировку связи оправданной во всех случаях. Блокирование в некоторых исключительных случаях поддерживают еще 34,7% респондентов.

Против блокировки связи в любом случае проголосовало 36,9% украинцев. Еще 15,1% не определились.

Поддерживают ли украинцы блокировку связи во время тревог. Опрос Active Group

Член Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский сообщил, что мобильные операторы владеют алгоритмами для выявления "аномальной активности карт". Это включает, например, быстрые перемещения по нетипичным маршрутам, что позволяет автоматически блокировать такие SIM-карты.

Техническая блокировка возможна как на уровне отдельных регионов, так и для конкретных карт. Однако, по словам эксперта по системам РЭБ Сергея "Флеша" Бескрестнова, подобные меры будут крайним решением. Важно, чтобы блокировка интернета или сети на маршрутах "Шахедов" минимально влияла на гражданских и военных пользователей.

В пресс-службе мобильного оператора "Киевстар" подтвердили, что государственных решений о массовом отключении связи во время тревог пока нет. В то же время в Верховной Раде рассматривается законодательная инициатива по полной идентификации абонентов. Это не позволяет использовать поддельные или анонимные SIM-карты для враждебных целей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Раде снова намекнули, что в Украине могут начать блокировку связи во время воздушной тревоги.