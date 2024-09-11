Ближайшие сутки все покажут: сколько оккупантов бросили против ВСУ в Курской области

Российские оккупанты перешли в контрнаступление в Курской области, об этом заявил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Бои в Курской области

По его словам, российское командование увеличило курскую группировку до 35 тыс. и считает, что такого количества военных им хватит для того, чтобы вытеснить Силы обороны из Курской области.

Коваленко сообщил, что движение российских войск началось в районе населённых пунктов Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки. То есть, подчеркнул эксперт, враг действует сразу с четырёх направлений.

"Апанасовка-Снагость – чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево-Троицкое. Журавли-Калинов – для возвращения контроля над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшем упрощением логистики по северному фронту. Погребки – выгод на дорогу Льгов-Суджа и саму Суджу с севера. Борки – закрыть юго-восточный сектор контроля Сил обороны по речке Псёл", — сообщил Коваленко.

Он также рассказал, что к контрнаступлению РФ привлекла "дважды утилизированную" 155 ОБр МП; 56-ую ПДП, которая находится сейчас в крайне ущемлённом положении; 810-ую ОБр МП, которая год стачивала зубы о кремень в Крынках, затем ее отправили на Покровское направление, а после перебросили в Курскую область. Также в Курской области воюют, 11-я ОДШБр; 488-й МСП из состава 144-й МСД; 71-й МСП; 38 ОМСБр; 64-я ОМСБр; 200-я ОМСБр; ОШБ "Пятнашка" на границе Курской и Белгородской областей.

Кроме того, говорит Коваленко, дополнительно был передислоцирован 22-й отряд "БАРС" с района Павловки в Донецкой области.

Эксперт утверждает, что командование российских войск так же дало добро на активное применение механизированной компоненты и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. В свою очередь, из-за активизации своих подразделений оккупанты уменьшили применение КАБ по линии боевого столкновения, которая в Курской области до сих пор нестабилизирована со стороны россиян.

"В целом, у российских войск сейчас отмечается на участке Курской области количественное превосходство, но так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путину пообещали вернуть все захваченные в Курской области территории до 1 октября.



