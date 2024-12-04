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Блинкен: Украина должна принять трудные решения по мобилизации

США обязуются обеспечить новомобилизованных обучением и оснащением

4 декабря 2024, 16:38
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Недилько Ксения

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге рассказал, что Соединенные Штаты и их союзники по НАТО работают над укреплением Украины на 2025 год. В частности, это предоставление финансирования за счет доходов от замороженных активов России, а также отправка боеприпасов и другой военной помощи. Но, как отметил Энтони Блинкен, Украине нужна мобилизация.

Блинкен: Украина должна принять трудные решения по мобилизации

Энтони Блинкен

"Это очень важно, потому что даже при наличии денег, боеприпасов, на передовой должны быть люди, чтобы противостоять российской агрессии. Украина должна принять непростые решения по дальнейшей мобилизации", — отметил он.

В свою очередь, США обязуются обеспечить каждого мобилизованного обучением и оснащением, подчеркнул Блинкен.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

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Американские политики, предлагая начать мобилизацию с 18 лет, вызывают больше вопросов, чем ответов. Военный эксперт и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко называет эти предложения не военной потребностью, а политическим маневром.

"Ты выдвигаешь заведомо неприемлемые условия стороне, с которой взаимодействуешь. Говоришь: вы должны сократить призывной возраст до 18 лет. Вы не сокращаете призывной возраст, тогда мы будем у себя дискутировать о том, предоставлять ли вам определенное оружие или нет. Это определенное оправдание", — объяснил Тимочко в эфире "Украинского Радио".

По его словам, решение об изменении призывного возраста должны принимать те, кто действительно понимает потребности украинской армии. Например, командиры бригад часто подчеркивают, что им нужны молодые бойцы. Но на улицах городов остаются тысячи мужчин в возрасте 25 лет, которые не присоединяются к обороне.

Отдельное внимание военный обратил на проблему уклонения от мобилизации. В Украине достаточно случаев, когда поддельные студенческие справки становятся пропуском от службы. Некоторые частные учебные заведения записывают сотни псевдостудентов, даже не числящихся в списках.



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