Блинкен озвучил позицию США по мирным переговорам Украины и России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина могла бы отреагировать на мирные переговоры с Россией, если бы российский диктатор Владимир Путин проявлял "серьезный интерес" к ним.

Блинкен о позиции США по мирным переговорам Украины и России. Фото из открытых источников

Энтони Блинкен выступил на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, где прокомментировал возможность мирных переговоров с Россией. По словам Блинкена, именно Путин отвергает какие-либо намерения закончить войну в Украине.

"По поводу переговоров, конечно, Украина сама принимает решение. Ни США, ни другие страны не могут участвовать в этом. Если бы Путин проявил хоть какой-нибудь интерес к серьезным переговорам, я уверен, украинская сторона бы отреагировала на это. Но Путин демонстрирует практически каждый день противоположные намерения", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон "поддерживают Украину и ее решение". Кроме того, Блинкен отметил, что "никакие проблемы не могут решаться без участия Украины".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что несколько российских чиновников заявили о готовности Москвы идти на мирные переговоры для окончания войны. Один из них глава МИД РФ Сергей Лавров, объявивший условие по которому Кремль может пойти на переговоры.

Также "Комментарии" писали о министре иностранных дел Дмитрии Кулебе, который отреагировал на заявления России о ее готовности участвовать в мирных переговорах по войне в Украине. По словам Кулебы, Россия снова пытается продвигать "лживый нарратив", в котором собирается обвинить Украину в том, что война до сих пор продолжается.



