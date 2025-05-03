Блестящая операция ВСУ: в Крыму за сутки уничтожены два самолета окупантов

В результате операции Сил обороны Украины на временно оккупированном Крымском полуострове был уничтожен еще один российский самолет — второй в сутки. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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По его словам, украинские военные осуществили "блестящее" сбивание российского самолета с помощью морского дрона, что является ярким доказательством высоких возможностей украинской армии. Кроме того, в результате операции были уничтожены военные составы противника на территории Крыма.

Это событие стало историческим, поскольку украинские разведчики впервые в мире сбили самолет с помощью морского дрона Magura V5, оснащенного ракетой R-73. Операция была проведена недалеко от Новороссийска, и российские пилоты катапультировались, после чего их спасло гражданское судно. Это достижение свидетельствует о значительном прогрессе в развитии украинских беспилотных технологий и способности эффективно противостоять российским военным силам.

Зеленский выразил благодарность украинским военным, которые наращивают потенциал страны в воздушном и морском пространствах, подчеркивая важность каждого вклада в оборону Украины. Он также анонсировал новые пакеты обороны и дальнейшее сотрудничество с ключевыми международными партнерами как во время войны, так и в послевоенный период.

Ранее "Комментарии" писал, что в Российской Федерации на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" загорелся и сгорел многоцелевой истребитель Су-30СМ. Примерная стоимость уничтоженного самолета составляет 50 миллионов долларов.





"Очередная акция сопротивления преступному путинскому режиму в России — на территории аэродрома "Ростов-на-Дону центральный" вспыхнул и сгорел многоцелевой истребитель агрессора Су-30СМ с бортовым номером "35", — отметили в ГУР.