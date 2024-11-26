Благотворительность закончилась: Украина готовит новую "схему" для США

Украинские чиновники и бизнесмены активно придумывают способы убедить избранного президента США Дональда Трампа в том, что сильная Украина полезна для его политических целей. Киев будет убеждать Трампа, что помощь Украине не благотворительность, а экономически выгодное соглашение. Об этом сообщает издание The Washington Post, информирует портал "Комментарии".

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Официальный Киев надеется убедить Трампа в том, что помощь Украине — не благотворительность, а экономически выгодная геостратегическая возможность, которая, наконец, обогатит и обезопасит интересы США. Украинские власти надеются, что, поддержав транзакционный подход Трампа к дипломатии — вместе с предложением американским компаниям выгодных возможностей для бизнеса, они получат от нового президента помощь в остановке наступления страны-агрессора России.

"Многие украинцы, по сути, игнорируют недавние негативные комментарии Трампа и сосредотачиваются на том, что Трамп стал первым американским лидером, который непосредственно продал Украине смертоносное оружие (противотанковые комплексы Javelin — ред.)", — сообщили журналисты.

Экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба надеется, что новый президентский термин может стать началом эпохи позитивных перемен для Украины.

По данным издания, в последние недели официальный Киев начал предлагать США новую эру для американской политики в отношении Украины, которая предусматривает достижение "мира через силу". Власти Украины надеются, что это послание найдет отклик у Трампа.

Журналисты считают, что Украина преподносит запасы своих недр как хорошие возможности для американского бизнеса. Официальный Киев указывает на свои газовые хранилища — крупнейшие в Европе — и наличие полезных ископаемых, включая литий (крайне важный для микрочипов и электромобилей металл) — то, что может заинтересовать, в частности, одного из ближайших соратников Трампа Илона Маска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США готовят Украину к переговорам.



