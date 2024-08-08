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Благодаря чему Курская операция стала успешной: анализ ситуации

Украинская армия не встретила сильного сопротивления на территории России

сегодня, 21:21
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Марьян Ощановский

Для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

Благодаря чему Курская операция стала успешной: анализ ситуации

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

"Вооруженные силы Украины, не встречая сильного сопротивления и не растягиваясь на российских дорогах, расширяют плацдарм на Курщине. Для россиян стало неожиданностью, что украинцы сами не отошли на третий день, как это было раньше, а наращивают свое присутствие и не собираются никуда идти", — отметил Николай Мельник.

По словам офицера ВСУ, Курская операция – один из самых успешных проектов Сил обороны Украины за последние два года, который заставит россиян направить в Курскую область резервы, которые еще вчера шли на Покровск.

В то же время, отметил военнослужащий, ситуация на Покровском направлении остается критической для ВСУ.

"У одних бригад, которые уже год находятся на фронте без ротации, нет ни людей, ни техники, чтобы остановить россиян. При этом вновь бригады устанавливают рекорды по откату назад", — добавил офицер ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.



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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08pC19N85YVniAfr9L4hoqhVZLLmG2LCsNnBr6DPZVVvhpBTsGMnN8Nf3g3C4sNJVl&id=100000878673787
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сегодня, 20:30

Завдяки тому, що не патякали і перед юдейським Богом з бубнами не бігали. І щоб у пОПі, головні корумповані особи, не знали - зіллють. Досить пихатої реклами, потрібна тиша. А от щоб Україна могла відчути співучасть, можливо, треба вмикати "колективний розум". Тобто, щоб фахівці давали можливі варіанти дій, а командування і аналітики вже само вирішить: приймати чи ні.


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