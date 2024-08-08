Благодаря чему Курская операция стала успешной: анализ ситуации

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Марьян Ощановский
Для российских захватчиков стало неожиданностью, что ВСУ сами не отступили на третий день наступательной операции в Курской области, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.
ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников
По словам офицера ВСУ, Курская операция – один из самых успешных проектов Сил обороны Украины за последние два года, который заставит россиян направить в Курскую область резервы, которые еще вчера шли на Покровск.
В то же время, отметил военнослужащий, ситуация на Покровском направлении остается критической для ВСУ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.
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Ігор
сегодня, 20:30
Завдяки тому, що не патякали і перед юдейським Богом з бубнами не бігали. І щоб у пОПі, головні корумповані особи, не знали - зіллють. Досить пихатої реклами, потрібна тиша. А от щоб Україна могла відчути співучасть, можливо, треба вмикати "колективний розум". Тобто, щоб фахівці давали можливі варіанти дій, а командування і аналітики вже само вирішить: приймати чи ні.