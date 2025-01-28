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Бизнес просит Кабмин ввести новый подход к извещению воздушных тревог

Текущая система оповещения охватывает все области страны, что заставляет компании приостанавливать свою деятельность во время каждой тревоги в регионе.

сегодня, 14:40
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Клименко Елена

Приостановка работы предприятий из-за воздушных тревог представляет серьезную проблему для бизнеса в Украине. Текущая система оповещения охватывает все области страны, что заставляет компании прекращать свою деятельность во время каждой тревоги в регионе, даже если прямой угрозы для их расположения нет. Члены Европейской бизнес ассоциации отмечают, что такой общий подход часто приводит к ненужным остановкам работы.

Бизнес просит Кабмин ввести новый подход к извещению воздушных тревог

Фото: из открытых источников

По данным представителей бизнеса, из-за этих простоев может быть потеряно до 50% рабочего времени, что ведет к срыву производственных планов, увеличению операционных расходов, а также негативно влияет на экспорт и стабильность поставок.

Внедрение локализованной системы оповещения, основанной на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить оповещение только в зонах реального риска, что улучшит непрерывность бизнес-процессов. Это позволит сохранить стабильную работу компаний, обеспечить соблюдение производственных планов и укрепить финансовую устойчивость предприятий.

Эту инициативу Европейская Бизнес Ассоциация выразила в своем официальном обращении к Первому вице-премьер-министру и министрам экономики и внутренних дел Украины.

Вместе с тем, безопасность сотрудников является приоритетом для бизнеса. Приостановка производственных процессов во время тревог необходима для минимизации рисков для жизни и здоровья людей. Поэтому бизнес обязан соблюдать рекомендации ГСЧС по организации работы во время тревог, а Национальная полиция и местные военные администрации должны обеспечить контроль за их выполнением.

Европейская бизнес ассоциация предлагает создать таргетированную систему оповещения, которая сбалансирует интересы бизнеса и общества, поддерживая стабильность работы предприятий и сохраняя фокус на безопасности работников.

Как уже писали "Комментарии", Верховная Рада приняла закон, возобновляющий мониторинг, отчетность и верификацию выбросов парниковых газов. Об этом 8 января сообщила пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.



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Источник: https://eba.com.ua/biznes-vystupaye-za-zaprovadzhennya-targetovanoyi-systemy-opovishhennya-povitryanyh-tryvog/
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