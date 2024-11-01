Битва за этот город станет центром всех осенне-зимних операций России

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Slava Kot
Военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец считает, что во время осенне-зимней военной кампании РФ на войне в Украине центром тяжести станут бои за Курахово. Как объясняет Згурец, таким образом, Россия хочет создать предпосылки для наступления на Покровск.
Война в Украине. Фото из открытых источников
Сергей Згурец в эфире "Еспресо" отметил активность России на Кураховском направлении. По его словам, у российской армии есть определенные продвижения в город и она продолжает наступление.
Как отмечает Згурец, именно Курахово может стать центром тяготения всех осенне-зимних операций России на войне в Украине. Таким образом, россияне ожидают создать возможности для движения в сторону Покровска.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в октябре Силы обороны установили новый рекорд по потерям России. В месяц армия РФ потеряла более 40 тыс. солдат.
Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который заявил, что Владимир Зеленский виновен в продолженные войны.
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