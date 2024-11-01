Битва за этот город станет центром всех осенне-зимних операций России

Военный эксперт и директор Defense Express Сергей Згурец считает, что во время осенне-зимней военной кампании РФ на войне в Украине центром тяжести станут бои за Курахово. Как объясняет Згурец, таким образом, Россия хочет создать предпосылки для наступления на Покровск.

Война в Украине. Фото из открытых источников

Сергей Згурец в эфире "Еспресо" отметил активность России на Кураховском направлении. По его словам, у российской армии есть определенные продвижения в город и она продолжает наступление.

"Прежде всего, следует выделить Кураховское направление, поскольку по сведению Генштаба почти треть боевых столкновений приходится на этот участок. Враг после прорыва нашей обороны на юге Донбасса пытается совершать действия от Шахтерска, Новоукраинки и Богоявленки на юг в сторону Курахового", — говорит директор Defense Express.

Как отмечает Згурец, именно Курахово может стать центром тяготения всех осенне-зимних операций России на войне в Украине. Таким образом, россияне ожидают создать возможности для движения в сторону Покровска.

"Южное движение врага на Курахово будет доминировать определенный промежуток времени. В перспективе враг хочет увязать это с созданием предпосылок для продвижения на Покровск, но здесь еще нужно учитывать резервы и силы с обеих сторон, чтобы делать предварительные выводы", — пояснил Згурец.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в октябре Силы обороны установили новый рекорд по потерям России. В месяц армия РФ потеряла более 40 тыс. солдат.

Также "Комментарии" писали о белорусском диктаторе Александре Лукашенко, который заявил, что Владимир Зеленский виновен в продолженные войны.