Билецкий: Я противник концепции "все должны воевать". Это неэффективно



















Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что того количества мобилизованных, которое есть сейчас, "должно хватать с головой, чтобы спокойно удерживать линию". Об этом он сказал на конференции DOU Day.

Андрей Билецкий

По его мнению, ключевой вопрос — об эффективности управления и боевой подготовке новобранцев. В качестве примера он привел 3 штурмовую бригаду, где один человек защищает 1 км фронта, это в 2,5 раза меньше, чем у воюющих рядом бригад.

Говоря о базовой общевойсковой подготовке, Билецкий отметил, что положительные сдвиги есть, но менять надо саму философию, потому что "бабы никого не нарожают, как считалось в советском союзе".

Второй момент, который нужно совершенствовать, – это распределение в армии по специальностям в гражданской жизни, то есть айтишники должны заниматься технологиями, а мотористы – ремонтом техники.

"Отсутствие профессионального распределения приводит к неэффективности во всех подразделениях обеспечения – и тылового, и боевого. К неэффективности в технической разведке, беспилотных системах, связи... При этом есть люди с образованием, опытом, но они не туда попадают. Это один из страхов людей, — сказал Билецкий. — Если бы отправляли по специальности, поверьте, пехотинцу было бы в десять раз легче”.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что принудительно мобилизованные, бывшие заключенные, СЗЧшники могут достойно проявлять себя, если попадают в нормальные подразделения. Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в интервью каналу "ОТДУШИВДУШУ".