Билецкий: Я противник концепции "все должны воевать". Это неэффективно

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий считает, что того количества мобилизованных, которое есть сейчас, "должно хватать с головой, чтобы спокойно удерживать линию". Об этом он сказал на конференции DOU Day.
Андрей Билецкий
По его мнению, ключевой вопрос — об эффективности управления и боевой подготовке новобранцев. В качестве примера он привел 3 штурмовую бригаду, где один человек защищает 1 км фронта, это в 2,5 раза меньше, чем у воюющих рядом бригад.
Говоря о базовой общевойсковой подготовке, Билецкий отметил, что положительные сдвиги есть, но менять надо саму философию, потому что "бабы никого не нарожают, как считалось в советском союзе".
Второй момент, который нужно совершенствовать, – это распределение в армии по специальностям в гражданской жизни, то есть айтишники должны заниматься технологиями, а мотористы – ремонтом техники.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что принудительно мобилизованные, бывшие заключенные, СЗЧшники могут достойно проявлять себя, если попадают в нормальные подразделения. Об этом рассказал командир Третьего армейского корпуса ВСУ Андрей Билецкий в интервью каналу "ОТДУШИВДУШУ".
Новости