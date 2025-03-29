Билецкий обратился к украинцам: «Это долгая война. Надо готовиться»

Война в Украине решится не на геополитическом уровне и не в пределах Донецкой области. Это долгая война, главная цель завершения которой – чтобы Украина осталась и украинцы ее не потеряли. Такое заявление сделал командир Третьего армейского корпуса в интервью Армия TV Андрей Билецкий.

Андрей Билецкий

"Этот вопрос не Донецкой области, не геополитических раскладов, не личных амбиций каких-либо политиков. Вопрос выживания всей страны. Если мы ее потеряем, в любом месте мы будем гостями. Это наш дом, это наша земля, другой у нас просто нет", – сказал военный.

Билецкий отмечает, что это долгая война, поэтому украинцам, пока не присоединившимся к войску, уже нужно начать подготовку: пройти курсы такмеда, управлению дронами, пройти военные учебы, записаться на тестовую неделю штурмовика от Третьей штурмовой бригады.

"Не поленитесь сделать это. Тогда пройдет частичный страх перед армией. Ты будешь понимать, я что-то могу, я что-то умею. Если понимаете, что, возможно, придется служить, займитесь этим заранее. Есть все шансы, что все будет хорошо, что вернетесь в живых, а страна у нас останется", – сказал Андрей Билецкий.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия может готовить новое наступление на Украину, развернув войска вблизи границы с Беларусью. Такое предположение сделал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, передает портал "Комментарии".

"Чтобы создать условия для нового масштабного наступления, надо собрать войска в буферной зоне, где их не достанут наши ракеты и дроны, лучший вариант "нейтральная" страна и военные учения. Проводим анализ и определяем, что это Беларусь. Куда из Беларуси наступать? На менее защищенную линию, где могут проехать танки. Теперь вспоминаем, где п*дар-"патриоты" бастовали против ГПСУ и растягивали ягозу", – отмечает военный, намекая на Ровенскую область.