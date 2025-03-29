Билецкий обратился к украинцам: «Это долгая война. Надо готовиться»

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Недилько Ксения
Война в Украине решится не на геополитическом уровне и не в пределах Донецкой области. Это долгая война, главная цель завершения которой – чтобы Украина осталась и украинцы ее не потеряли. Такое заявление сделал командир Третьего армейского корпуса в интервью Армия TV Андрей Билецкий.
Андрей Билецкий
Билецкий отмечает, что это долгая война, поэтому украинцам, пока не присоединившимся к войску, уже нужно начать подготовку: пройти курсы такмеда, управлению дронами, пройти военные учебы, записаться на тестовую неделю штурмовика от Третьей штурмовой бригады.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская армия может готовить новое наступление на Украину, развернув войска вблизи границы с Беларусью. Такое предположение сделал военный сил обороны Украины Станислав Бунятов, передает портал "Комментарии".
"Чтобы создать условия для нового масштабного наступления, надо собрать войска в буферной зоне, где их не достанут наши ракеты и дроны, лучший вариант "нейтральная" страна и военные учения. Проводим анализ и определяем, что это Беларусь. Куда из Беларуси наступать? На менее защищенную линию, где могут проехать танки. Теперь вспоминаем, где п*дар-"патриоты" бастовали против ГПСУ и растягивали ягозу", – отмечает военный, намекая на Ровенскую область.
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