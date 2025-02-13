BILD: «Путин выигрывает эту войну»

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Недилько Ксения
Новость заставила мир сесть и обратить внимание: президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что разговаривал по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным и мирные переговоры с Украиной должны начаться немедленно. Об этом пишет немецкое издание BILD.
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Фото: Evan Vucci/AP/dpa
В издании отмечают, что шокировало именно то, что не только европейцы были не в курсе, но даже президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован лишь потом.
Вице-президент BILD Пол Ронцгеймер поговорил в своем подкасте с Карло Масалой, профессором международной политики Мюнхенского университета Бундесвера, о последствиях телефонного звонка.
Масала считает, что российский правитель хочет сохранить оккупированные им территории. Путин также хочет предотвратить дальнейшее экономическое давление на Россию, которое заставит его пойти на компромисс.
О одновременном заявлении министра обороны Трампа Пита Хегсета о том, что Европе в будущем придется самостоятельно заботиться о безопасности Украины, Масала говорит:
О том, что американец не сообщил ни канцлеру Олафу Шольцу, ни министру обороны Борису Писториусу о своих переговорах с Путиным, эксперт говорит:
В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины уже заявили, что президент США Трамп заявил, что Штаты будут помогать Украине и дальше, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".
Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отмечает, что гениальные "аналитики" BILD уже сдают Украину и Европу Путину.
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