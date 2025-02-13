BILD: «Путин выигрывает эту войну»

Новость заставила мир сесть и обратить внимание: президент США Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что разговаривал по телефону с главой Кремля Владимиром Путиным и мирные переговоры с Украиной должны начаться немедленно. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Фото: Evan Vucci/AP/dpa

В издании отмечают, что шокировало именно то, что не только европейцы были не в курсе, но даже президент Украины Владимир Зеленский был проинформирован лишь потом.

Вице-президент BILD Пол Ронцгеймер поговорил в своем подкасте с Карло Масалой, профессором международной политики Мюнхенского университета Бундесвера, о последствиях телефонного звонка.

Это апокалиптический сценарий. Переговоры ведутся через главы украинцев и европейцев", – говорит эксперт и прогнозирует: "Европейцам не будет места за столом переговоров. Вам придется принять результат. И, к сожалению, похоже, что это касается и Украины".

Масала считает, что российский правитель хочет сохранить оккупированные им территории. Путин также хочет предотвратить дальнейшее экономическое давление на Россию, которое заставит его пойти на компромисс.

О одновременном заявлении министра обороны Трампа Пита Хегсета о том, что Европе в будущем придется самостоятельно заботиться о безопасности Украины, Масала говорит:

"Путин будет хлопать в ладоши. Это самое лучшее, что могло с ним случиться. Европейские силы безопасности не остановят его от очередного нападения на остальную часть Украины через несколько лет".

Масала даже считает: "Поэтому эту войну выиграет Путин. Он добился, чтобы американцы вышли из этого конфликта".

Масала: "Хегсет говорил о 2014 году – то есть о Донбассе и Крыме. Трамп не просто даст Путину все, что хочет. Может быть, Россия отдаст часть областей. Трамп может продать это как успех".

О том, что американец не сообщил ни канцлеру Олафу Шольцу, ни министру обороны Борису Писториусу о своих переговорах с Путиным, эксперт говорит:

"Мы остались ни с чем. Как у нас не было стратегии этой войны в течение трех лет, у нас нет стратегии на период после нее. Это горько. Это огромный провал".

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины уже заявили, что президент США Трамп заявил, что Штаты будут помогать Украине и дальше, потому что иначе "Путин бы подумал, что он выиграл".

"Мы будем посылать помощь Украине, мы просто хотим, чтобы наши деньги были в безопасности. Если мы не будем этого делать – Путин скажет, что победил. На нас все это держится. И мы пойдем настолько далеко, насколько нужно, потому что мы не собираемся дать другому случиться", – сказал он.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отмечает, что гениальные "аналитики" BILD уже сдают Украину и Европу Путину.

"Больше бессмыслицы, чем в этом немецком издании, в течение войны трудно было где-то найти. Не рекомендую вообще принимать во внимание военные заметки BILD об Украине", – подчеркнул Коваленко.