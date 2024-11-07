Bild: Оккупантам поставили собачатину из КНДР

В разных ТГ-каналах распространяются видео, как русские солдаты лакомятся консервами из Северной Кореи. На банках написано на корейском "Собачье мясо нуреонги". Нуреонги – порода собак, также известная как корейский желтый шпиц. Корейцы выращивают их для употребления в пищу. На консервах также отмечено: "Продукт исключительно для армии КНДР", пишет издание Bild.

Бутерброд с собачатиной. Фото: скриншот

На ролике из проукраинского ТГ-канала Supernova+ российский солдат намазывает содержание консервов на хлеб и съедает бутерброд. На другом видео солдат ВС РФ предупреждает сослуживцев, чтобы они не ели "это чертово собачье мясо".

"Правительство Северной Кореи не только поощряет есть собачатину, но недавно даже провело в Пхеньяне национальный конкурс среди ресторанов по приготовлению собачьего мяса", — сообщает южнокорейское информагентство Рёнхап.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В переходной администрации избранного на днях президентом США Дональда Трампа обсуждают новый сценарий завершения войны в Украине, пишет со ссылкой на источники американская газета The Wall Street Journal. Во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну в течение 24 часов после вступления в должность.

Такие союзники республиканца как Майк Помпео, теперь претендующий на пост главы Пентагона, скорее всего, будут настаивать на урегулировании конфликта, которое не принесет Москве весомого успеха.

Другие советники, в частности Ричард Гренелл, главный кандидат на должность главы Госдепартамента или советника по национальной безопасности, могут посоветовать закончить войну как можно скорее, даже если это означает принуждение Киева к значительным уступкам.

Многие советники Трампа предлагают заморозить войну, позволяющую России контролировать оккупированные территории, заставить Украину временно отказаться от идеи вступления в НАТО.

Новый мирный план, по данным WSJ, состоит из трех пунктов:

— Нынешняя линия фронта замораживается, на ней создается демилитаризованная зона (кто из третьих стран или международных организаций будет обеспечивать ее безопасность, пока неясно);

— Украина отказывается от планов вступления в НАТО еще не менее 20 лет;

— За это США будут продолжать поставлять Украине оружие.