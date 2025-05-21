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Безумное движение военной техники заметили возле Мариуполя: что известно

Оккупанты восстановили военную базу в селе под Мариуполем

21 мая 2025, 14:50
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Недилько Ксения

В апреле 2023 года россияне выселили целое село для переоборудования его в военную базу. Речь о с. Лесное в Донецкой области, возле оккупированного Мариуполя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко.

Безумное движение военной техники заметили возле Мариуполя: что известно

Перебрасывание техники оккупантов в Мариуполе. Фото: Петр Андрющенко

"Потом, здесь был отличный прилет, немного разбивший планы россиян вместе с их техникой и трупами.

Однако. На основе анализа локальных движений последних месяцев и в связи с передислокацией россиян из Ростовской области в Мариуполь — видим, снова ожило с. Лесное. Посмотрели по спутникам – не ошиблись.

Теперь здесь снова новая военная база", – отмечает Андрющенко.

По его данным, база сейчас в стадии развития, но движение военной техники последние три недели в направлении базы "просто безумное".

"Неудивительно. Лес. В сторону от трассы. Прекрасный тайник. Да, людей кстати там больше нет в селе. Одна р*сня", – добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Безумное движение военной техники заметили возле Мариуполя: что известно - фото 2
Безумное движение военной техники заметили возле Мариуполя: что известно - фото 3
Безумное движение военной техники заметили возле Мариуполя: что известно - фото 4

Напомним, портал "Комментарии" писал, что у государственной границы на Харьковском направлении фронта украинские военные фиксируют накопление личного состава ВС РФ, что говорит о вероятной подготовке оккупантов к активным штурмовым действиям. Об этом в эфире Суспильного рассказал начальник штаба 13 бригады оперативного назначения "Хартия" Андрей Помагайбус.

"Противник пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого столкновения и провести хоть какие-то штурмовые действия. В целом, у них ничего не получается. Необходимо иметь наблюдение на всех наиболее опасных направлениях подхода к нашему переднему краю. Накопление личного состава ближе к государственной границе, то есть попытки затягивания личного состава, явная подготовка к активным штурмовым действиям противника. Наши Силы обороны готовы к отражению атак", — сказал Помагайбус.



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