Безумие зашкаливает: РФ чествует памятниками свои преступления

Российская оккупационная администрация продолжает навязывать жителям временно оккупированного Мариуполя свою преступную идеологию. Очередной шаг в этой пропагандистской кампании – установка монумента "Мариуполь – город воинской славы", который должен стать символом прославления оккупации.

РФ чествует свои преступления. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, оккупанты планируют открыть памятник до 9 мая, используя дату как повод еще раз переписать историю и представить собственную агрессию как так называемое "освобождение". Наиболее циничным является то, что на этом монументе рядом с ветеранами Второй мировой войны захватчики решили отчеканить имена тех же русских извергов, которые в 2022 году собственноручно разрушили город и уничтожили десятки тысяч мирных украинцев.

Сообщается, что перед установкой этого "памятника позора" захватчики системно зачищали город от любых украинских символов. Россияне уничтожили памятники, мемориалы и стенописи, напоминавшие о подлинной истории Мариуполя. Теперь на их месте возводят монументы, призванные узаконить военные преступления россиян и вытеснить самое упоминание о том, что Мариуполь — это украинский город.

"Враг ставит своей целью заставить местных жителей смириться с оккупацией, создать иллюзию "возвращения жизни" в город и навязать культ войны, используемый захватчиками как идеологическое оружие. Однако, как бы оккупанты не пытались интегрировать Мариуполь в свое политическое и административное пространство, он был и остается украинским городом. Все, кто причастны к его разрушению, рано или поздно понесут справедливое наказание", — подчеркнули в Центре сопротивления.