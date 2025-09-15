Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты продвигаются вглубь Днепропетровской области, а в Донецкой области ситуация складывается не очень хорошо для Сил обороны Украины, о чем не говорят в Генштабе. Политик считает, что "Президент до сих пор читает неизмененный Генштаб и держит Сырского, а в СНБО засел едва изгнанный из Минобороны Умеров".

Безуглую взломали? Обвиняет президента и оправдывает тех, кто не воюет

" Обратим внимание, что возле Доброполья ситуация продолжает ухудшаться, и никакой российский "клин" не убрали, а в Днепропетровской области враг продолжает закрепляться в новых селах. Да, россияне наступают ВНУТРИ Днепропетровской области. Ну и кто говорил правду о ситуации на фронте – Deepstate и Марьяна или Генштаб? " – подчеркивает Безуглая.

Она во всем обвинила Президента Украины Владимира Зеленского.

"За такое время невозможно игнорировать реальность, или это такой замысел. Меня не слышат. Поведение Президента и отсутствие у него запроса на критические изменения в работе и лидерстве сил обороны также предположительно обусловлено очевидным отсутствием массового запроса в украинском обществе на изменения в армии. Мы продолжаем "верить в ВСУ", избегать ВСУ или же, попав в систему, пытаемся "решить с ВСУ" разными путями. Меньшинство воюет, а еще меньшее меньшинство – идейно", – отмечает Безуглая.

Также нардепка неожиданно оправдывает тех, кто не уходит на фронт.

"Но одновременно не обвиняю большинство: большинство нужно направлять, чтобы люди доверяли системе, понимали свой путь и знали, что их не отправят на смерть за косой взгляд или пост в Facebook", – отмечает политика.

Она сделала акцент на полном реформировании армии, военного командования и полной милитаризации государства,

"Переосмысление, дисциплина и уважение правды в силах обороны во главе с новыми руководителями (в основном должны быть вообще не кадровыми военными, а людьми, добровольно пришедшими в армию, добившись успеха в корпоративном управлении, бизнесе), вовлечение всего населения в войну и перевод экономики в режим войны вполне может вырвать нас из текущего. Но пока мы в инерции", – добавила нардепка.

