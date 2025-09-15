Рубрики
Народный депутат Марьяна Безуглая заявила, что оккупанты продвигаются вглубь Днепропетровской области, а в Донецкой области ситуация складывается не очень хорошо для Сил обороны Украины, о чем не говорят в Генштабе. Политик считает, что "Президент до сих пор читает неизмененный Генштаб и держит Сырского, а в СНБО засел едва изгнанный из Минобороны Умеров".
Безуглую взломали? Обвиняет президента и оправдывает тех, кто не воюет
Она во всем обвинила Президента Украины Владимира Зеленского.
"За такое время невозможно игнорировать реальность, или это такой замысел. Меня не слышат.
Поведение Президента и отсутствие у него запроса на критические изменения в работе и лидерстве сил обороны также предположительно обусловлено очевидным отсутствием массового запроса в украинском обществе на изменения в армии.
Мы продолжаем "верить в ВСУ", избегать ВСУ или же, попав в систему, пытаемся "решить с ВСУ" разными путями. Меньшинство воюет, а еще меньшее меньшинство – идейно", – отмечает Безуглая.
Также нардепка неожиданно оправдывает тех, кто не уходит на фронт.
Она сделала акцент на полном реформировании армии, военного командования и полной милитаризации государства,
