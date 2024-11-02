Безуглая заявила о "тупом управлении Сырского": в чем обвинила главнокомандующего ВСУ

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о коррупции в украинской армии, в частности с перебрасыванием медиков и других специалистов на боевые позиции. По ее словам, это происходит из-за "тупого управления Сырского", или возможной "работы на россиян".
Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Фото из открытых источников
Марьяна Безуглая отреагировала на сообщение военного из госпиталя, рассказывающего, что руководство составило списки на перевод, куда включили медиков, однако исключением стала рота охраны и водители. Народная депутат называет ситуацию абсурдной, когда в госпиталях оставляют роты охраны и водителей, а не медиков и объясняет это коррупцией в ВСУ.
Нардепка считает, что такая ситуация создает проблемы с качеством военных в тылу, воздушных силах, инженерных подразделениях и силах ПВО.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, "украинской армией руководят враги".
Также "Комментарии" писали о заявлении Безуглой, которая назвала ложным сообщение Генштаба и объяснила, что такое "задача 1/5".
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