Безуглая заявила о "тупом управлении Сырского": в чем обвинила главнокомандующего ВСУ

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила о коррупции в украинской армии, в частности с перебрасыванием медиков и других специалистов на боевые позиции. По ее словам, это происходит из-за "тупого управления Сырского", или возможной "работы на россиян".

Марьяна Безуглая и Александр Сырский. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на сообщение военного из госпиталя, рассказывающего, что руководство составило списки на перевод, куда включили медиков, однако исключением стала рота охраны и водители. Народная депутат называет ситуацию абсурдной, когда в госпиталях оставляют роты охраны и водителей, а не медиков и объясняет это коррупцией в ВСУ.

"Нелогично. Что за абсурд? Логично по логике коррумпированных военных штабов. Роты охраны и водители — это "блатные". А представьте, что происходит в других подразделениях обеспечения. Сколько "блатных" оставят, а сколько специалистов переведут", — пишет Безуглая.

Нардепка считает, что такая ситуация создает проблемы с качеством военных в тылу, воздушных силах, инженерных подразделениях и силах ПВО.

"Коррупция в армии растет, а в хаосе управления на фронте людей убивают для пункта в отчете "попытка восстановить положение". Коллапс. Из-за тупого управления Сырского. Тупой ли Сырский? Тупой ли начальник Генштаба Баргилевич? Или это работа на россиян?", — добавляет Безуглая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая призвала президента Владимира Зеленского уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. По ее словам, "украинской армией руководят враги".

Также "Комментарии" писали о заявлении Безуглой, которая назвала ложным сообщение Генштаба и объяснила, что такое "задача 1/5".