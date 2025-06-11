Безуглая заявила, что россияне зашли на Днепропетровщину: что говорят военные

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские войска начали заходить в Днепропетровскую область. По ее словам, это был вопрос времени, ведь защитную "стену" против российского наступления не строили с начала полномасштабного вторжения.

Наступление россиян. Фото иллюстративное

Марьяна Безуглая сообщила, что российские силы начали входить на территорию Днепропетровщины.

"И тем временем россияне заходят в Днепропетровскую область. Ну, это был вопрос времени, никто стену на границе областей не строил эти три года... Сырский долгое время лично запрещал строить фортификации в области и на границе с Донецкой, потому что "отобьем". Неидеологически, короче. То же было относительно оборудования рубежей за Бахмутом, помню. И еще многое", — пишет Безуглая на платформе X.

Эту информацию подтверждает старший лейтенант сил обороны на позывной "Алекс". По его словам, несмотря на попытки российских солдат зайти на Днепропетровщину, они не могут закрепиться.

"Уничтожаются FPV-дронами уже на территории Днепропетровской области в направлении Новопавловки. Заходят группами по 4-5 рыл. Противник там не закрепился на данный момент, просто заходят, чтобы умереть, выходит в них хорошо", — пишет военный.

Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов также указывает на попытки России прорвать административную границу Днепропетровской области. По его словам, оккупанты еще к 9 мая поставили своей целью прорваться с Покровского и Новопавловского направлений на Днепропетровщину.

"Это не удалось — попытки продолжаются еще с конца апреля", — пояснил Трегубов, добавив, что штурмы проводятся малыми группами пехоты по 3-6 человек, чтобы "нащупать слабые места" в украинской обороне.

Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что россиянам осталось преодолеть около 10 километров до административного предела Днепропетровской и Запорожской областей на Новопавловском направлении.

"Для того, чтобы противник у нас на Новопавловском направлении дошел до административного предела Днепропетровской и Запорожской областей, ему остается значительно больше, чем 600 метров. Ему остается несколько населенных пунктов, в частности: Зеленое Поле, Новополь, Свободное Поле, Новоселка. Поэтому недалеко в принципе, это где-то около десятка, а то и полтора десятка километров.", — сообщил Волошин.

По его словам, такая ситуация наблюдается на его направлении, в то время как в других местах ситуация может быть иной.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из Днепропетровщины принудительно эвакуируют детей.

Также "Комментарии" писали, что на Западе подтвердили продвижение россиян к границе Днепропетровщины.