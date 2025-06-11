Безуглая заявила, что россияне зашли на Днепропетровщину: что говорят военные

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Slava Kot
Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что российские войска начали заходить в Днепропетровскую область. По ее словам, это был вопрос времени, ведь защитную "стену" против российского наступления не строили с начала полномасштабного вторжения.
Наступление россиян. Фото иллюстративное
Марьяна Безуглая сообщила, что российские силы начали входить на территорию Днепропетровщины.
Эту информацию подтверждает старший лейтенант сил обороны на позывной "Алекс". По его словам, несмотря на попытки российских солдат зайти на Днепропетровщину, они не могут закрепиться.
Спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов также указывает на попытки России прорвать административную границу Днепропетровской области. По его словам, оккупанты еще к 9 мая поставили своей целью прорваться с Покровского и Новопавловского направлений на Днепропетровщину.
Спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин сообщил, что россиянам осталось преодолеть около 10 километров до административного предела Днепропетровской и Запорожской областей на Новопавловском направлении.
По его словам, такая ситуация наблюдается на его направлении, в то время как в других местах ситуация может быть иной.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из Днепропетровщины принудительно эвакуируют детей.
Также "Комментарии" писали, что на Западе подтвердили продвижение россиян к границе Днепропетровщины.
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