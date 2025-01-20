Безуглая заявила, что Порошенко угрожал ей в Брюсселе

Народная депутат Марьяна Безугла, которая сейчас находится в Брюсселе как часть украинской делегации, назвала пятого президента Украины Петра Порошенко "злым дедом" после их словесного спора. Инцидент, по ее словам, произошел в понедельник, 20 января.

Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)

Как рассказала политика в своем сообщении на Facebook, экспрезидент якобы угрожал ей, заявляя, что "покачет ее легитимность в делегации", и, по ее словам, чуть не прибегла к физической агрессии. Безуглая описала, что Порошенко во время конфликта подошел к ней "с налитыми кровью глазами" и высказывал претензии, особенно остро реагируя на упоминание о торговле с Россией.

Депутат также обвинила Порошенко в монополизации оппозиционной роли в политике и нежелании принимать критику. Она заявила, что экспрезидент считает, будто только он имеет право выступать как оппозиция, игнорируя других, кто задает ему неудобные вопросы.

"Хотя считаю честью быть избитой пятым Президентом (шутка), реально поражена, какой дед злой вблизи", — написала она, завершив свой пост саркастически.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде возмущены командировкой Безуглой в НАТО . Депутаты Верховной Рады пытаются понять, как их коллега Марианна Безугла оказалась в украинской парламентской делегации, которая отправилась в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия) Об этом стало известно 20 января из заявления фракции "Европейская солидарность". о манипуляциях руководства ВР при формировании делегации для участия в Парламентском Совете "Украина — НАТО".

Там считают, что парламентская делегация традиционно состоит из представителей официальной делегации ПА НАТО с участием делегированных членов фракций и групп, а также по должности в делегацию включаются первый заместитель председателя ВР. и председатели комитетов иностранных дел и евроинтеграции.

