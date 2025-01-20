Безуглая заявила, что Порошенко угрожал ей в Брюсселе

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Лиля Воробьева
Народная депутат Марьяна Безугла, которая сейчас находится в Брюсселе как часть украинской делегации, назвала пятого президента Украины Петра Порошенко "злым дедом" после их словесного спора. Инцидент, по ее словам, произошел в понедельник, 20 января.
Марьяна Безуглая (фото из открытых источников)
Как рассказала политика в своем сообщении на Facebook, экспрезидент якобы угрожал ей, заявляя, что "покачет ее легитимность в делегации", и, по ее словам, чуть не прибегла к физической агрессии. Безуглая описала, что Порошенко во время конфликта подошел к ней "с налитыми кровью глазами" и высказывал претензии, особенно остро реагируя на упоминание о торговле с Россией.
Депутат также обвинила Порошенко в монополизации оппозиционной роли в политике и нежелании принимать критику. Она заявила, что экспрезидент считает, будто только он имеет право выступать как оппозиция, игнорируя других, кто задает ему неудобные вопросы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Раде возмущены командировкой Безуглой в НАТО . Депутаты Верховной Рады пытаются понять, как их коллега Марианна Безугла оказалась в украинской парламентской делегации, которая отправилась в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе (Бельгия) Об этом стало известно 20 января из заявления фракции "Европейская солидарность". о манипуляциях руководства ВР при формировании делегации для участия в Парламентском Совете "Украина — НАТО".
Там считают, что парламентская делегация традиционно состоит из представителей официальной делегации ПА НАТО с участием делегированных членов фракций и групп, а также по должности в делегацию включаются первый заместитель председателя ВР. и председатели комитетов иностранных дел и евроинтеграции.
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