Безуглая впервые нашла плюсы в кадровых назначениях ВСУ: но есть нюанс

Одиозная нардепка Марьяна Безуглая, прославившаяся своими выпадами в сторону Главнокомандующего Сырского и Генштаба, прокомментировала новые назначения генералов на руководящие должности в ВСУ.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Она отметила, что одна хорошая новость, а другая – плохая.

" Хорошая: Генерала Луценко уволили с должности командующего ОТУ "Донецк". Это касается обороны всего Покровского и Кураховского направлений, включая защиту Покровска, а также противодействие наступлению россиян на Запорожье и Днепр. Теперь руководить будет генерал Тарнавский. Он не входит в новое поколение, но имеет опыт успешных Харьковской и Херсонской наступательных операций, а также провального южного контрнаступления 2023 года. Во всех этих операциях он занимал ведущие посты. В любом случае это гораздо больше опыта и компетенции, чем у предыдущего "левого" полковника, возглавлявшего это направление с весны по непонятным причинам ", – отметила Безугла.

А плохая новость, по мнению нардепки, – это увольнение с должности руководителя медицинского обеспечения активного фронта полковника Кузива.

" Он пробыл на этом посту недолго после генерала Вербы и только начал исправлять "совковые" ошибки предшественников, как его сместили, назначив… ставленника генерала Вербы. В то же время, медицинскую службу в ВСУ продолжает возглавлять генерал Казмирчук, который "решает" вопрос ВЛК для других генералов при необходимости, блокируя их для простых военнослужащих. В медицинской сфере имеем очередное ситуационное поражение нового поколения ", – снова выдвинула обвинение Марьяна Безуглая.

Напомним, ранее она отмечала, что замена Генерала Сырского на врага Валерия Герасимова будет более продуктивной, чем сейчас.