Генеральный штаб ВСУ продолжает переводить специалистов в пехотные подразделения, сообщила народный депутат Марианна Безуглая.

Безуглая раскритиковала Сырского. Фото из открытых источников

"РЕБовцев планируют мобилизовать "по-тихому" в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня. Кроме того, реализуется схема, по которой узкопрофильных специалистов переводят в роты охраны, чтобы потом определить их как "ненужных" и перенаправить. в пехоту", — рассказала Марьяна Безуглая.

В то же время, отметила она, ни одно сокращение штабов не проводится и даже вопрос аудита штабных структур не поднимается.

Ранее Марьяна Безуглая уже критиковала Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за перевод квалифицированных специалистов в пехоту.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США должны оставаться на стороне Украины в российско-украинской войне, заявили государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин. Энтони Блинкен и Ллойд Остин заявили, что поскольку Путин сохраняет имперские амбиции, то отказ от американских рычагов влияния через сокращение помощи Украине и принудительное преждевременное прекращение огня позволят РФ отдохнуть, перестроиться и повторно атаковать Украину. "Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. США и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять свои позиции для переговоров, которые когда-то приведут к концу агрессивной войны Путина", — заявили они.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики активно используют беспилотники на оптоволокне, тогда как в украинской армии таких дронов катастрофически не хватает, рассказал офицер ВСУ с позывным "Алекс". "Таких дронов у россиян уже очень много на Курском и Кураховском направлениях. Даже на относительно спокойном Запорожском направлении у россиян также хватает дронов на оптоволокне", — рассказал военный.