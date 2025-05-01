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Безуглая сделала заявление: "Половина нашей воюющей армии находится в СЗЧ"

Безуглая заявила, что существует замалчивание нарушения прав человека в армии.

1 мая 2025, 13:46 comments1805
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Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что половина украинской воюющей армии находится в самовольном уходе из части (СЗЧ). По ее словам, это происходит из-за умалчивания нарушений прав человека в армии.

Безуглая сделала заявление: "Половина нашей воюющей армии находится в СЗЧ"

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая отреагировала на выступление в парламенте уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, который в ежегодном докладе о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека заявил, что в 2024 году было получено 1560 обращений по поводу нарушений прав человека со стороны представителей ТЦК во время мобилизации.

По словам Безуглой, вопреки выступлению Лубинца существует якобы умолчание со стороны нарушений прав человека в армии.

"Дмитрий — едва ли не лучший Уполномоченный на этом посту, но относительно нарушений прав человека в армии — все молчат. Должность военного омбудсмена, которую сейчас занимает Ольга Решетилова, специально отделили от Уполномоченного и создали в Офисе Президента, чтобы процесс артикуляции был максимально контролируемым, а контроль — ограниченным", — пишет Безуглая.

Народная депутат считает, что ситуация с соблюдением прав человека в украинской армии "выглядит крайне разбалансированной и ложной".

"Все это стало возможным потому, что, несмотря на то, что Президент поддерживает и даже заставляет отдельные реформы в армии происходить, он все еще держит в должности генерала Сырского — идеолога подхода "все покрыть и порешать". Эту идеологию дополняет министр обороны Умеров — визирь, мастер тихих договоренностей и шепот, отнюдь не прозрачности", — добавила Безуглая.

Как следствие этого процесса, Безуглая считает, что "половина нашей воюющей армии находится в самовольном уходе из части (СЗЧ)".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российская пропагандистка Симоньян поблагодарила Безуглую за помощь по удару по Сумам.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая призвала разорвать дипломатические отношения с США.



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Источник: https://x.com/marybezuhla/status/1917887708091027829
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