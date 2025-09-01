Безуглая сделала тревожное предупреждение: что ждет украинцев

Народная депутат Марьяна Безугла призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме с возможными массовыми отключениями электроэнергии на большой территории страны.

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в социальных сетях опубликовала фото 31 августа и подписала его призывом к украинцам.

"Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блекауту и тяжелой зиме", — написала Безуглая.

Россия в последние дни августа ужесточила свои атаки по Украине. В ночь на 28 августа Россия атаковала Украину 629 дронами и ракетами, тогда как в ночь на субботу совершила еще одну массированную атаку с применением более 570 воздушных целей.

Эксперт из Восточной Европы Марк Галеотти считает, что таким образом Путин применяет свой привычный подход к переговорам со стороны силы. По его мнению, российский диктатор пытается запугать и создать ощущение, что отказ от условий Кремля лишь приведет к худшим последствиям.

Как указывает Галеотти, именно благодаря атакам на энергетическую инфраструктуру Россия хочет заставить украинцев давить на власть, чтобы те согласилась на условия РФ. Однако эксперт отмечает, что, несмотря на наращивание производства дронов и ракет, Россия не сможет длительно поддерживать такой интенсивный уровень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об информации, что Россия готовит новое серьезное наступление.

Также "Комментарии" писали о предупреждениях из США, где указали, что Россия может осуществить масштабные удары по Украине, сосредоточив атаки на энергетических объектах перед началом отопительного сезона. По словам аналитиков Института изучения войны, Путин использовал встречу с Трампом на Аляске, чтобы накопить запасы ракет и дронов.