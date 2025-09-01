logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безуглая сделала тревожное предупреждение: что ждет украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Безуглая сделала тревожное предупреждение: что ждет украинцев

Марьяна Безуглая рассказала, что может случиться зимой.

1 сентября 2025, 09:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безугла призвала украинцев готовиться к тяжелой зиме с возможными массовыми отключениями электроэнергии на большой территории страны.

Безуглая сделала тревожное предупреждение: что ждет украинцев

Марьяна Безуглая. Фото из открытых источников

Марьяна Безуглая в социальных сетях опубликовала фото 31 августа и подписала его призывом к украинцам.

"Сегодня последний день лета 2025 года. Готовьтесь к блекауту и тяжелой зиме", — написала Безуглая.

Россия в последние дни августа ужесточила свои атаки по Украине. В ночь на 28 августа Россия атаковала Украину 629 дронами и ракетами, тогда как в ночь на субботу совершила еще одну массированную атаку с применением более 570 воздушных целей.

Эксперт из Восточной Европы Марк Галеотти считает, что таким образом Путин применяет свой привычный подход к переговорам со стороны силы. По его мнению, российский диктатор пытается запугать и создать ощущение, что отказ от условий Кремля лишь приведет к худшим последствиям.

Как указывает Галеотти, именно благодаря атакам на энергетическую инфраструктуру Россия хочет заставить украинцев давить на власть, чтобы те согласилась на условия РФ. Однако эксперт отмечает, что, несмотря на наращивание производства дронов и ракет, Россия не сможет длительно поддерживать такой интенсивный уровень.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об информации, что Россия готовит новое серьезное наступление.

Также "Комментарии" писали о предупреждениях из США, где указали, что Россия может осуществить масштабные удары по Украине, сосредоточив атаки на энергетических объектах перед началом отопительного сезона. По словам аналитиков Института изучения войны, Путин использовал встречу с Трампом на Аляске, чтобы накопить запасы ракет и дронов.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/4742
Теги:

Новости

Все новости