Безуглая разразилась критикой из-за слов Зеленского: "Страна может научиться жить без нас"

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала слова президента Украины Владимира Зеленского относительно применения дронов-перехватчиков.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Безуглая отметила, что министр обороны Украины Рустем Умеров соврал Зеленскому по поводу закупок таких дронов. По ее словам, дроны получены благодаря местным бюджетам, фондам, благотворителям, производителям. А что касается системных закупок, то по словам Безуглой, только сейчас начали заключать небольшие, пробные контракты. Нардепка отметила, что законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно через скандалы.

"Тогда какое Вы имеете отношение к тому, что этой ночью, несмотря на все сопротивление системы, несмотря на то, что Вы сознательно держите такого министра и такого главкома, фронт воюет сам по себе? Да, это НАЗЛО, а не благодаря. НАЗЛОМ Минобороны, Сырскому, Минстратегпрому, форумам, пустым совещаниям, воркшопам и интригам”, — подчеркнула народная депутат.

Безуглая поинтересовалась у президента, будет ли он что-то с этим делать. Ведь, по ее словам, времена, когда можно было аргументировать, что не доложили, уже прошли.

"Вы цволите Умерова? Возьмите наконец на должность украинского министра обороны, не марионетку, не торгаша, не случайное красивое лицо, МИНИСТРА ОБОРОНЫ? Вы уволите Сырского, полководца-убийцу украинских граждан в посадках, бусификатора? Назначите новых командиров во главе войска, безотносительно, прошли ли, получили у "дедов" в академии корочку, или они генералы, были ли за Вас, или против Вас до войны?", — спрашивает Зеленского Безуглая.

Также она поинтересовалась, присоединит ли президент "пустые Минстратегпром и Минветеранов к соответствующим министерствам и прекратит бессодержательное перетаскивание форумов и презентаций друг на друга между витринами".

"У нас будет ПЛАН? Скажите, что происходит, господин Президент? Фронт научился воевать сам по себе, но тогда и страна может научиться жить без нас. Не так ли?", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали бездействие Зеленского в вопросе "бусификации".



