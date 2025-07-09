Безуглая разразилась критикой из-за слов Зеленского: "Страна может научиться жить без нас"

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Кречмаровская Наталия
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая раскритиковала слова президента Украины Владимира Зеленского относительно применения дронов-перехватчиков.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Безуглая отметила, что министр обороны Украины Рустем Умеров соврал Зеленскому по поводу закупок таких дронов. По ее словам, дроны получены благодаря местным бюджетам, фондам, благотворителям, производителям. А что касается системных закупок, то по словам Безуглой, только сейчас начали заключать небольшие, пробные контракты. Нардепка отметила, что законтрактованные дроны еще ничего не сбивают, ведь контракты только оформлены, и то принудительно через скандалы.
Безуглая поинтересовалась у президента, будет ли он что-то с этим делать. Ведь, по ее словам, времена, когда можно было аргументировать, что не доложили, уже прошли.
Также она поинтересовалась, присоединит ли президент "пустые Минстратегпром и Минветеранов к соответствующим министерствам и прекратит бессодержательное перетаскивание форумов и презентаций друг на друга между витринами".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде раскритиковали бездействие Зеленского в вопросе "бусификации".