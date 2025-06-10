Безуглая разразилась гневом после ночных обстрелов: заявила о последствиях интриг

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Кречмаровская Наталия
Во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Киеву. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая поставила вопрос об обороне.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
По ее словам, развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется Министерством обороны и Главнокомандующим ВСУ. Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат об этом? – отметила политика.
Также она указала, что все молчат о том, что не работает технологическая ставка, не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика, за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад.
Безуглая поинтересовалась, где расследование антикоррупционеров, заявления нардепов, благотворителей и блогеров, Минстратегпром, "пасущийся" на форумах, Минэкономики, Минцифры, которое фактически отстранено.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что быстрое продвижение российских войск — это идеальный циничный схематоз.
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