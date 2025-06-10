Безуглая разразилась гневом после ночных обстрелов: заявила о последствиях интриг

Во вторник, 10 июня, Россия нанесла массированный удар по Киеву. Народный депутат Украины Марьяна Безуглая поставила вопрос об обороне.

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, развитие критического направления для защиты городов и обороны на фронте блокируется Министерством обороны и Главнокомандующим ВСУ. Почему даже те благотворительные фонды, которые занимаются развитием дронов-перехватчиков, молчат об этом? – отметила политика.

Также она указала, что все молчат о том, что не работает технологическая ставка, не закуплено оптом ни одного дрона-перехватчика, за три года не сделали украинский "Мавик", а последний конкурс проводили год назад.

Безуглая поинтересовалась, где расследование антикоррупционеров, заявления нардепов, благотворителей и блогеров, Минстратегпром, "пасущийся" на форумах, Минэкономики, Минцифры, которое фактически отстранено.

"Я не спрашиваю, где реакция Президента, потому что у меня уже давно есть ответ. Система контроля в ОП дисфункциональна и фрагментирована. Я не спрашиваю, где реакция и действия Сырского и Умерова, потому что они по ту сторону зла. Но где наше общество? Вообще, что происходит с поставкой дронов? Сейчас есть прямые последствия этих интриг, о чем предупредила тогда ОП и предоставила факты, но решения были приняты другие”, — отметила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ситуация в Сумской области угрожающая — оккупанты захватывают все больше территорий, в Сумы уже "достают" FPV-дронами. Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что быстрое продвижение российских войск — это идеальный циничный схематоз.



